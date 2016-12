Las microtransacciones dentro de la app son un peligro

Apple ha sido y es una pionera en muchas cosas buenas, pero también en algunas regulares o directamente negativas, como el caso del que vamos a hablar. En 2009 y de la mano de iOS 3, la compañía introdujo una nueva opción en su AppStore: las aplicaciones iban a poder introducir transacciones dentro de sí, o como dicen los ingleses, In-App. Esta idea es genial sobre la mesa, porque permite ir comprando características dentro de aplicaciones solo si las necesitas, pero también ha traído una buena cantidad de problemas que directamente son estafas.

Las compras In-App no son negativas per se, eso está claro. Prácticamente, cualquiera de los servicios que usas tiene alguna. ¿Dropbox? Sí, para aumentar tu tamaño. ¿Evernote? También. ¿Candy Crush? Oh, sí, esto lo sabes muy bien. La diferencia es que en los dos primeros el pago es opcional y amplía opciones. En Candy Crush no tienes que pagar si no quieres, pero si te te acaba el tiempo de juego, o pagas o te fastidias. No puedes usarlo porque la aplicación está diseñada para limitarte, y eso está feo. Pero no es el peor caso.

Hay aplicaciones que rozan el absurdo y están ahí directamente para estafar a los menos precavidos o -y esto es lo peor de todo- a esos hijos que usan el móvil de su progenitor para jugar y que pulsan un botón sin darse cuenta o sin hacer caso de lo que pone. Y creedme cuando digo que hay juegos en los que ese botón significa pagar 90 euros por un salto más potente.

¿No me creéis? A los hechos me remito: hace no mucho, un juego llamado Super Monster Brosby Adventure Time Pocket Free Games lo hacía. Sí, ese nombre era real hasta que Apple, obviamente, lo excluyó de su App Store. Siguen existiendo casos más sangrantes, casi todos en juegos, y la palma se la lleva un arma del popular Gun Bros: la Apathy Bear Gun cuesta 599 dólares, que en otras palabras, viene a ser más que el iPad donde se juega. Este arma se puedes desbloquear jugando, pero que exista la opción es preocupante.

Tanto Google como Apple, sobre todo esta última, están luchando contra este tipo de prácticas. En verano, Apple aprobó medidas más estrictas para este tipo de compra y las limitó bastante en la sección infantil, pero no hay manera de pararlas: el 48% de los beneficios de la App Store proviene de este tipo de operación.

Los problemas son más comunes de lo que reflejan los medios, que solo solemos hablar las más altas, como aquel niño que en verano se gastó 3.000 dólares en el móvil. Con echar un ojo a las críticas de usuario de los juegos más famosos se puede ver fácilmente la cantidad de quejas que existen con este problema. De hecho, la propia Apple ha aceptado pagar 32,5 millones de multa por pagos sin consentimiento paterno.

Si tienes hijos que usan tu móvil, lo mejor es que pongas una restricción por edad para las microtransacciones y que por cada compra que haga se exija una contraseña que no esté a su alcance. Si lo que quieres es limitar el gasto del móvil de tu hijo, donde probablemente tengas menos dominio, nada mejor que regalar una cifra mensual de gasto. iTunes, por ejemplo, tiene una opción especial para hacer esto. Y si recurre a tu dispositivo, siempre puedes borrar tu tarjeta de crédito registrada en tu cuenta. Tendrás que meterla cada vez que compres algo, pero mejor esto que una factura con 300 transacciones de 90 céntimos cada una.