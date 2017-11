Mitos y verdades: ¿de verdad tus ventas online pagarán un 4% de impuestos?

C. Otto | @ottoreuss | Madrid | Actualizado el 27/11/2017 a las 00:31 horas

Es una de las polémicas más recientes en lo que se refiere a la (auto)denominada economía colaborativa: a partir de ahora, tus ventas en plataformas de segunda mano como Wallapop, eBay o Vibbo tendrán que pagar un impuesto del 4% sobre el valor de la venta.

Pero, ¿realmente es así? ¿De verdad vas a tener que declarar un impuesto sobre un producto que ya pagaste en su momento y que ahora estás vendiendo por cuatro duros? Analizamos qué dice exactamente la ley y te desmitificamos algunas informaciones incorrectas.

1. ¿La venta de segunda mano lleva IVA o IRPF?

La respuesta corta es que no. Cuando vendes un producto de segunda mano, dicho producto ya recaudó sus propios impuestos en la primera venta, con lo que, salvo raras excepciones (que ahora explicaremos), su segunda venta estará totalmente libre de impuestos.

2. ¿De dónde surge esta polémica?

Todo empieza cuando la Dirección General de Tributos recibe una consulta ciudadana sobre si debe tributar de alguna manera este tipo de ventas en plataformas online de segunda mano. Es entonces cuando dicho organismo remite al ciudadano al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para gravar dichas ventas un 4% sobre su valor.

3. Entonces, ¿es un impuesto nuevo?

En realidad no. Lo que hace la Agencia Tributaria es recordar y aplicar un impuesto que en España existe desde hace muchos años.

4. ¿Pero entonces tengo que declarar un 4% o no?

No es tan sencillo. La ley dice que “si se entiende que la venta de objetos usados la realizan como particulares y no como empresarios ni profesionales en el ejercicio de su actividad, como operación no sujeta al IVA, debe considerarse, en todo caso, como transmisión gravada por el ITP. Debiéndose liquidar por el adquirente, en base al valor real de los bienes y en función del tipo de gravamen que corresponda a la clase de bien que se transmite. Este tipo se fija para los bienes muebles en la actualidad, en un 4%”.

Ahora bien, debe tratarse de una “transmisión patrimonial onerosa”. Esto quiere decir, entre otras cosas, que este tipo de ventas estarán gravadas en caso de que haya una plusvalía o beneficio por parte del vendedor.

5. ¿Y cómo se determina si hay una plusvalía?

El método más sencillo es comparar cuánto pagaste por el producto al comprarlo y cuánto pides por él al venderlo. Si el segundo precio es superior al primero, el beneficio es evidente de cara a la Agencia Tributaria.

6. ¿Ese impuesto me lo cobraría la plataforma o debo hacerlo yo?

Debes hacerlo tú. Las transmisiones patrimoniales deben declararse con el Modelo 600 de la Agencia Tributaria a través de tu comunidad autónoma.

7. ¿Puede Hacienda detectar este tipo de operaciones?

Por lo general casi nunca ha podido, ya que las compraventas de segunda mano se hacen de manera privada entre particulares. Sin embargo, si estas transacciones se hacen online, la trazabilidad de la compra se vuelve (un poco) más sencilla.

8. ¿Qué opinan los técnicos?

El sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) daba su opinión hace unos días: según su visión, es muy difícil (si no imposible) rastrear este tipo de operaciones. Y si se rastrean, en la mayoría de casos Hacienda pagará mucho más por su detección que el dinero que realmente pueda recaudar por este tipo de operaciones.

9. Entonces, ¿tengo que pagar un impuesto o no?

La respuesta corta es que no. Salvo que realmente estés generando un beneficio, estés vendiendo un producto muy grande (coche, vivienda...) o hagas un número de ventas fuera de lo normal (en cuyo caso podrías estar encubriendo una actividad profesional como si fuese una venta personal aislada), no tienes que pagar nada.

Además, ten en cuenta que la mayoría de ventas serán imposibles de rastrear, ya que, salvo en productos muy caros, es literalmente imposible que puedas conservar la factura de la primera venta, con lo que no será nada fácil determinar si de manera objetiva has obtenido un beneficio.

Esa consola que ya no usas, esa cazadora de hace tres años, esa lavadora de segunda mano... no, no tienes que pagar ningún impuesto por vender ese tipo de cosas en Wallapop, eBay o Vibbo.