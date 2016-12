Olvídate de la flamenca del WhatsApp: todo suena mejor con un 'meme'

Los emoticonos son geniales para expresarse, pero muchas veces se quedan cortos y envían mensajes confusos (si no, no haría falta un diccionario de ‘emojis’). Por su parte, los GIFs pueden no quedar claros a la hora de comunicarse sin palabras. Todo queda mejor con un ‘meme’, que combina lo visual con un breve mensaje escrito.

Por fin es posible expresarse a golpe de ‘memes’ de una forma casi tan sencilla como enviar mensajes por WhatsApp. Todo, gracias a Pext, una ‘app’ disponible tanto para Android como para iOS con la que podrás hacer ‘memes’ en un abrir y cerrar de ojos.

Eliges la imagen y escribes el mensaje que quieras que aparezca en tu ‘meme’ y ya estará listo para compartirlo en Facebook, WhatsApp o cualquier otra plataforma. Así, si hasta ahora era complicado crear ‘memes’ vía móvil, con plataformas como Pext la comunicación puede sufrir un nuevo cambio.

La flamenca de WhatsApp se queda corta, los ‘stickers’ de Line dicen poco y los GIFs de Telegram son divertidos pero tampoco permiten expresar mucho más que algunas sensaciones. Un buen ‘meme’, con su explosiva mezcla de imagen y texto puede hacer que los ‘emojis’ sean cosa del pasado.