La otra herencia de ‘Pokémon Go’: un aumento de los accidentes de tráfico

El videojuego 'Pokémon Go' prácticamente ha dejado de existir para el gran público. Tras el boom, ha acabado relegado a un grupo de incondicionales, un escaso remanente en comparación con la masa de usuarios que movió en los primeros meses después de su lanzamiento. La prueba de ello es que la mayor parte de los ingresos que ha obtenido la aplicación se produjo en 2016, y eso que apareció en julio.

Pero su legado ha sido algo más que efímeras dosis de entretenimiento. En estos primeros momentos también aparecieron noticias de accidentes relacionados con 'Pokémon Go'. Y es que los usuarios jugaban mientras caminaban por las calles, sin prestar atención al tráfico, algunos incluso conducían con la aplicación abierta.

Pese a los sucesos que se conocieron, nunca se ha llegado a contabilizar la incidencia del videojuego en la seguridad vial. Al menos hasta el estudio de la Universidad de Purdue, del estado de Indiana, en Estados Unidos. Un equipo de investigadores ha revisado casi 12.000 accidentes en el condado de Tippecanoe, en Indiana, pertenecientes a los meses previos y posteriores al lanzamiento de 'Pokémon Go' en el país, el 6 de julio de 2016.

A partir de ahí, los investigadores han cruzado la información de estos accidentes con la localización de las ‘pokeparadas’, lugares que atraían la acción de los usuarios. Al correlacionar estas dos variables –localización y frecuencia de accidentes– se descubrió que a partir del lanzamiento del videojuego, los accidentes se incrementaron un 26,5% en las intersecciones que estaban en un rango de 100 metros de estas quedadas multitudinarias.

Así, los investigadores estiman que hubo unos 134 accidentes de más en torno a las ‘pokeparadas’ en un periodo de 148 días inmediatamente después de que la app saliera a la luz. Los cálculos que han hecho apuntan a que habría habido además 31 heridos y dos muertes adicionales, y todo ello vinculado a 'Pokémon Go'. Mientras, los daños en vehículos se habrían incrementado en medio millón de dólares.

El estudio tiene en cuenta también otros factores, como las condiciones climatológicas o franjas de tiempo conflictivas, como las que coinciden con momentos salida en colegios. Con todo, los investigadores señalan una correlación entre el incremento de accidentes y la evolución de usuarios diarios activos de la aplicación a nivel global, cuyo pico se dio en julio para bajar a continuación progresivamente.

Recientemente la empresa desarrolladora de 'Pokémon' Go, Niantic Labs, ha anunciado un nuevo juego de realidad aumentada. En esta ocasión se basará en la saga de 'Harry Potter'. Poco más se sabe, aunque previsiblemente volverá a ser un éxito de descargas, al menos al principio, como le ocurrió a su predecesor. Esperemos que cuando aparezca los usuarios estén más concienciados sobre cómo no hay que usar una aplicación de realidad aumentada, porque no hay que usarla olvidándose del resto del mundo, que sigue circulando a su ritmo.