Cómo usar los nuevos estados de WhatsApp paso a paso

Si has entrado en WhatsApp y te has encontrado con algo nuevo, como una especie de fotografía, vídeo o GIF que te ha enviado un amigo al que hace unos cuantos años que no ves, no te asustes: probablemente esté probando la nueva funcionalidad de WhatsApp, los estados (o 'status', como prefieras).

Se trata de enviar un contenido visual para expresar cómo te sientes y cuya duración en tu 'muro de WhatsApp' será de 24 horas.

Si te ha atraído la idea y quieres responderle pero aún no sabes cómo hacerlo, aquí te explicamos paso a paso cómo funcionan los nuevos estados de WhatsApp.

Cómo ver las actualizaciones de estado de tus contactos

1. Abre la aplicación de WhatsApp

2. Toca la pestaña de 'Estados' situada en la parte superior de la pantalla

3. Selecciona el contacto al que le quieres ver el estado.

4. Si quieres responderle, toca en "responder", en la parte inferior de la pantalla de ese estado

Cómo añadir tu propia actualización de Estado

1. Ve a la pantalla de 'Estados'.

2. Toca el icono de 'Estados'

3. Haz una foto o graba un vídeo, o selecciónalos de los que ya tengas hechos desde el selector multimedia.

4. Puedes añadir emoticonos, texto y dibujos a tus fotos y vídeos.

5. Por último, toca 'enviar' para publicar tu actualización de estado

¿Quién ve estas publicaciones? ¿Funciona como Facebook?

Sí, y no. Funciona como Facebook en el sentido de que tus contactos pueden ver tus publicaciones, pero ahí está el truco: solamente tus contactos, nadie más. En el caso de que una persona tenga tu número de teléfono, pero tú no lo tengas en tu agenda de contactos, no podrá ver lo que pongas en los estados.

¿Cómo cambiar la privacidad para compartirlo sólo con quien tú quieras?

1. Ve a la pantalla de estados.

2. Toca 'Privacidad' en la parte superior izquierda de la pantalla (si tienes Android tendrás que tocar en el botón de 'Menú' y clicar en 'Privacidad de estados')

3. Selecciona quién puede ver tus actualizaciones de estado.

¿Puedo eliminar una actualización de estado?

Así es. Las actualizaciones de estado se borran, por defecto, pasadas las 24 horas. Sin embargo, puedes borrarlas de manera manual de la siguiente manera:

1. Ve a la pantalla de 'Estados'.

2. Pulsa en los tres puntitos a la derecha de 'Mi estado'.

3. Desliza a la izquierda en la actualización de estado que quieras eliminar (o, si tienes Android, en lugar de deslizar a la izquierda mantén presionada la actualización de estado).

4. Toca 'Eliminar' (o en la papelera, si tienes Android)

Mis contactos me fríen a actualizaciones ¿puedo silenciarlo?

Afortunadamente sí. Al igual que puedes silenciar los grupos o a determinados contactos, también puedes silenciar las actualizaciones de estado. Por defecto las notificaciones de nuevos estados vendrán activadas, y sólo se podrán silenciar contacto a contacto de esta forma:

1. Ve a la pantalla de estados.

2. Desliza a la izquierda en la actualización del estado que quieras silenciar (si tienes Android, en lugar de deslizar a la izquierda, mantén presionada la actualización de estado del contacto que quieras seleccionar).

3. Toca 'Silenciar'.

¿Y si quiero quitar el silencio a algún contacto?

Si te arrepientes y quieres ver las actualizaciones de estado de algún contacto que previamente hayas silenciado, haz lo siguiente:

1. Ve a la pantalla de estados.

2. Desliza la pantalla hacia abajo para ver los estados silenciados.

3. Desliza a la izquierda en la actualización de estado que quieras (si tienes Android tendrás que mantener presionado el estado de tu contacto).

4. Toca 'Desactivar silencio'.

Si tienes Windows Phone, aquí puedes encontrar todos estos pasos explicados.