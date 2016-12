Polémica asegurada: nace una app para ponerle nota a tus amigos

Sus creadoras hablan del “experimento social definitivo”, sus primeros detractores, de una “idea horrible”, “una forma de discriminación” o “una pesadilla para la salud mental”. Tal vez unos y otros lleven parte de razón, pero lo único seguro es que Peeple no te va a dejar indiferente.

Si no tenías bastante con Facebook, Twitter o Instagram, esta app, que nacerá en noviembre, lo tiene todo para convertirse en la herramienta perfecta para criticar a amigos, conocidos y desconocidos con derecho a 'follow'. La mecánica es muy sencilla: tendremos que ponerles nota en tres categorías (personal, profesional y romántica) y ellos harán lo mismo con nosotros. ¿A qué nos suena todo esto?



Interfaz provisional de Peeple, que verá la luz en noviembre

Exacto: aparcas al lado de la Plaza Mayor de un pueblo de unos 500 habitantes, bajas del coche y te diriges hacia el bar. Como hace años que no te dejas caer por allí, aunque ha cambiado más bien poco, no recuerdas dónde está la casa de tu tía abuela Juana. Los parroquianos sabrán indicarte, eso seguro, pero antes la pregunta de rigor: “¿Tú de quién eres, muchacho? No vienes mucho por aquí...”

Te resulta pintoresco porque ya no puedes concebir que todo el mundo se conozca. El urbanita está acostumbrado a pasar desapercibido, a camuflarse entre la muchedumbre. Paradójicamente, en tiempos de Facebook, Twitter e Instagram, cuando la privacidad brilla por su ausencia, poca gente sabe responder al gran interrogante que sobrevuela a una persona: ¿de quién eres tú, supuesto amigo mío de las redes sociales?

Se ha perdido esa cultura de las referencias. Ya no tenemos tan localizado al tonto del pueblo, a la cotilla, al universitario, al rico y al estafador. Antes era mucho más sencillo: algunas personas eran de fiar, otras no, y todo el mundo lo sabía. “En internet, nadie sabe que eres un perro”.

En cierto sentido, Peeple pretende recuperar esa forma de saber de la gente tan propia de los pueblos. La idea es que unos a otros nos vayamos colocando etiquetas (un rompecorazones, un pagafantas, un tiburón de los negocios, un muerto de hambre, un amigo fiel, el auténtico Judas Iscariote) para que los demás puedan verlas y sepan de qué pie cojeamos.

“Se me ocurrió hace un año cuando estaba buscando una canguro en mi vecindario”, explica Nicole McCullogh, una de sus creadoras. “Solemos fiarnos de las referencias, así que me propuse crear una plataforma donde la gente pudiera dar su opinión sobre el resto. Esta app nos permitirá elegir mejor a quién contratamos, a quién elegimos para hacer negocios, tener una cita, cuidar a nuestros hijos, ser nuestros compañeros de habitación...”



Nicole McCullogh y Julie Cordray, creadoras de Peeple

Igual que valoramos el criterio de los demás a la hora de elegir hotel o restaurante, el dúo de emprendedoras detrás de Peeple quiere que escuchemos al pueblo antes de juzgar a sus habitantes. Eso sí, cuando la app esté disponible y la descargues, lo primero que tendrás que hacer será identificarte con tu cuenta de Facebook. Si un servicio como este fuera anónimo, tardaría más bien poco en llenarse de 'trolls'.

Con todo, será su piedra de toque. Así lo advierten los primeros detractores de la app, que ya se ha pronunciado a través de la prensa canadiense. Alguno la describe como “una plataforma en la que puedes perpetuar abiertamente el ciberacoso y el 'bullying'”, y no es el más furibundo.

Las creadoras se defienden: “En realidad, se trata de una app de positividad. Nuestra misión es encontrar lo bueno que hay en ti y destacarlo. Si tu red de contactos puede hablar de lo increíble que eres como persona, ¿cuánto podría mejorar tu vida?”.

Por desgracia, el argumento contrario funciona igual de bien: si tu red de contactos puede hablar de lo horrible que eres como persona, ¿cuánto podría empeorar tu vida?.

¿Te gustaría descubrirlo?