Pushbullet: consulta tus notificaciones en el ordenador sin mirar el teléfono

En los quince minutos que he estado remoloneando para comenzar a escribir sobre Pushbullet me han llegado a mi Nexus 4 dos notificaciones de Twitter, un correo electrónico de una newsletter, una alerta de cumpleaños de Google, una modificación de una lista de Spotify y un mensaje inútil de publicidad de un juego (que Google ha prometido eliminar).

De todas esas notificaciones solamente dos han sido importantes, pero gracias a este gran invento en forma de app no he tenido que encender compulsivamente la pantalla para ver de dónde venía ese sonido o ese LED parpadeante. Antes de usarlo ya había cambiado los colores de éste último Light Flow dependiendo del tipo de aplicación. Aún así, seguía desbloqueando la pantalla tropecientas veces hasta que veía la notificación.

Tenía algunas opciones sensatas como tomármelo con más calma o deshabilitar una a una las notificaciones que no me interesaban, pero yo no quería eso. “I want it all and I want it now”, como cantaba Freddy Mercury.

Así que hace un par de semanas me instalé Pushbullet, ya que paso bastante tiempo frente a un ordenador. Y no solo no lo he desinstalado poco después sino que no puedo vivir sin esa aplicación... Suena a un anuncio de televisión pero es totalmente cierto.

¿Qué es Pushbullet? En algún lugar la califican como “la app que no sabías que necesitabas”, pero yo no llego a tanto: la necesitas si eres del club de los que miran el móvil cada medio segundo y eso interfiere en tu actividad.

Con registrarte con tu cuenta de Google y conceder el permiso para que acceda a las notificaciones del teléfono o tableta Android has dado el primer paso. Luego tienes que ingresar tus datos en pushbullet.com, conseguir la extensión para Chrome y Firefox y ya estás listo para comenzar a ver las notificaciones mientras navegas en el ordenador.

Lo que no puedes con Pushbullet es responder a un correo o un mensaje, pero sí puedes hacer desaparecer de la barra de notificaciones de tu dispositivo móvil las que te apetezca, o indicarle al programa que no te moleste con alertas de determinada app (por ejemplo el mail, ya que estás delante del ordenador).

En Android hasta puedes modificar el sonido de estas y en el tiempo que he usado la app no he notado pérdida de rendimiento en la batería.

También sirve para compartir archivos

Hace poco han estrenado versión para iOS, pero no es tan completa como para Android ya que el ecosistema de Apple es más cerrado y no permite acceder a terceros al centro de notificaciones.

Aquí entra el juego otro de los aspectos jugosos de esta app. Si en iOS no funciona para las notificaciones ... ¿para qué vale? Pues para lo que estaba concebida originalmente la app: compartir contenido entre dispositivos. Y resulta que esto también lo hace genial.

Ya no tienes que autoenviarte emails que se acaban perdiendo en tu bandeja de entrada, también puedes enviar enlaces, ubicaciones, archivos, fotografías y archivos de hasta 25 MB desde tu teléfono al ordenador (y viceversa). Y también a otros amigos que tengan instalada la aplicación, aunque lo único malo es que no te deja elegir quién puede enviarte cosas. Esperemos que subsanen este error.

En la web tienes tres apartados: una bandeja de entrada y de salida y una sección, llamada 'Push', desde la que puedes enviar cualquier cosa a tus dispositivos / amigos. La verdad que es una buena opción para enviar cosas entre dispositivos de ecosistemas diferentes, aunque si tienes todo de Apple con iCloud -o AirDrop si están cerca- lo tengas sencillo.

Integración con IFTTT

Hace tiempo que te contamos todo lo que IFTTT puede realizar para hacer más sencilla tu vida. Es una app que permite crear “recetas” que unen varios “canales”. En cristiano: las recetas son acciones que predefinimos y los canales los servicios que usamos.

Por ejemplo, puedes unir Facebook con Google Drive para que cada vez que te etiqueten en una foto se guarde en la nube. Las combinaciones son muchísimas.

Aquí entra en juego Pushbullet, que permite crear notificaciones a medida desde IFTTT, como que te aparezca una notificación del tiempo solamente si llueve (en el ordenador y en el teléfono), otra notificación cuando cambie el estado de tus pedidos en Amazon...

Tienes casi un centenar de apps para interactuar en Pushbullet y una vez que le coges el truco a esto de las “recetas” de IFTTT es utilísimo ¡Prueba!