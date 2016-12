Recopilación definitiva de apps para salir de la cama por las mañanas

Por las mañanas solemos estar profundamente dormidos cuando suena nuestra primera alarma. La gran mayoría la silenciamos, esperamos a las siguientes y entramos en bucles de sueño ligero hasta que nos liberamos de las garras de Morfeo.

Microsoft, a partir de las innovaciones de su Proyecto Oxford, ha lanzado una nueva alarma para Android (pronto también para iOS) para dar un poco más de vidilla a eso de levantarnos de buena mañana. Con Mimicker Alarm va más allá de sonidos, vibraciones y repeticiones 'ad finitum' para que amanezcas lo más fresco y lúcido posible, y no tengas que esperar al primer café del día.

Este despertador te obliga a hacer una acción determinada, ya sea hacer algo con tu rostro tu rostro con la cámara frontal, jugar a un sencillo juego, fotografiar un objeto de algún color sencillo de localizar y hasta decir un trabalenguas.

Tú eliges el reto, pero si no terminas tu misión en el tiempo establecido o pospones la alarma durante treinta segundos tendrás que levantarte y hacerte un selfie con la expresión que te diga la app. Para eso la app aprovecha el software de reconocimiento de gestos faciales de la compañía de Redmond... aunque si eres de los que duermes totalmente a oscuras te fastidiará doblemente.

Duerme... si puedes

Si te ha asustado un poco el plan te advertimos que hay otras peores. Alarmy (Android / iOS) te obliga a ir a un sitio previamente registrado, como un detalle de un punto del baño, la cocina o el salón, y hacer una foto. Para que la alarma se apague tendrás que hacer la misma foto.

Lo único bueno es que podrás elegir una canción, pero ya avisamos que la cogerás más manía que a la canción del verano. Con motivo la app se llamaba antes 'Sleep if you can' (duerme si puedes) y con más motivo no te será muy útil si duermes habitualmente fuera de casa y quieres ser pragmático.

¿Le damos al coco a primera hora?

Si los trabalenguas de Microsoft te parecían una machada es porque no conoces Puzzle Alarm (Android), que te ofrece puzzles aleatorios en cada alarma. Por ejemplo, simples ecuaciones, pequeños ejercicios de memoria, repetición de patrones o memorización de imágenes.

Además, puedes elegir un tono incremental para no soportar un estruendo que te impida pensar con los ojos llenos de legañas. Si eres de los que duermes como un tronco y no te despierta ni alguien pasando un aspirador a tu lado, también existe la opción de enviar un SMS para que te despierte otra persona.

Puede que estas aplicaciones de alarmas parezcan un poco exageradas pero, al fin y al cabo, el tiempo es oro y a nadie le gusta que se le queden pegadas las sábanas.