Rifle, paella o vómito: los 67 nuevos emojis que pueden entrar en tu móvil en verano

Unicode Consortium es como la Real Academia de la Lengua (RAE) de los emojis. Es un comité de expertos que decide, cada cierto tiempo, qué icono entra en su estándar de símbolos.

La próxima reunión que tienen este grupo de trabajo de Unicode, formado por ejecutivos de Apple, Google, Facebook y otros gigantes tech, será en mayo de 2016. Entonces, votarán si los 67 nuevos emojis propuestos logran su lugar en la gloria de los teclados móviles.

Entre los candidatos, están emoticonos tan polémicos como el rifle o dos tiras de bacon, pero también la paella, el donër kebab, el aguacate, una mujer embarazada, una carita que babea, otra que vomita... Y, así, la lista de 38 que se filtró en mayo de este año casi duplica su número, hasta los mencionados y definitivos 67 nominados.

Unicode –la RAE de los emojis- decide cuál de ellos se incorpora a ‘su diccionario’ y cuál no. Entre los factores que barajan están que el símbolo ya esté codificado, si tendrá o no frecuencia de uso por parte de los usuarios o bien los agrega por motivos –digamos- políticamente correctos.

Recordemos, por ejemplo, que, recientemente, se incluyeron el taco y el burrito mexicano, la peineta o el símbolo de los cuernos heavy, pero también la mezquita o sinagoga -al ya estar la iglesia católica- o que los emojis existentes apostaron por la diversidad racial (no solo de piel blanca) o sexual (familias gais).

Según publica el New York Times, los responsables de Unicode aseguran que si finalmente selfie, rifle o paella entran en sus estándares en mayo, no será hasta junio cuando se defina el código definitivo de estos nuevos símbolos.

Desde ese mes, las tecnológicas podrán incorporarlos a sus sistemas operativos o actualizaciones periódicas, con lo cual será en verano o en otoño cuando llegue a los teclados móviles y de resto de dispositivos.

Lo cierto es que el resultado de esta decisión de Unicode no estará exenta de polémica. Ocurre lo mismo que cuando la RAE suma nuevos vocablos a su diccionario.

No en vano, en esta ocasión, el debate está en si el rifle debe ser un emoji o no, dada la oposición de grupos de control de armas, como por ejemplo, Infer Trust. Sobre todo, teniendo en cuenta el gran uso que menores de edad hacen de estos emoticonos en aplicaciones como Instagram, WhatsApp, Telegram, etc.

Unicode defiende la deliberación sobre este arma de gran alcance, dentro de la lista de 67 símbolos, por ser, dicen, deporte olímpico. De hecho, el grueso de las nuevas posibles incorporaciones son iconos deportivos para aprovechar el tirón de los Juegos Olímpicos en ciernes de Río de Janeiro.