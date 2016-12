Samsung trabaja en una app para niños autistas

La tecnología es tan útil como quiera el ser humano. Esto es algo que se ha dicho en innumerables ocasiones y que siempre tiene sentido, tanto si se usa para ver gifs de gatos en una web de cosas chorras como si se utiliza para que una persona alivie sus dolencias. Y si se usa para que un niño no tenga problemas de desarrollo, mejor que mejor. Ahí es donde entra Samsung y su app Look At Me.

Tras ese nombre tan poco agradecido y que casi parece estar pidiendo pelea, hay una aplicación pensar para fomentar las capacidades comunicativas de los niños gracias a una inteligente herramienta. ¿Y por qué la hace Samsung? Porque aunque este tipo de aplicaciones suelen ser un nicho que normalmente habitan pequeñas compañías de tecnología, el aumento de los diagnósticos de autismo en todo el mundo han aumentado y parece ser el momento de que una compañía internacional le dedique algo de tiempo a esto en lugar de a salir en los Oscars.

Look At Me, pues, es una app para Android (recordad que Samsung trabaja con el sistema operativo de Google y muy poco con el de Apple) que introduce a los niños en diferentes situaciones sociales. Por extraño que esto parezca, pues lo social y lo tecnológico rara vez se dan la mano de una manera constructiva a través del móvil, la app está pensada para que los niños aprendan a mantener contacto visual, algo que cuesta bastante a algunas personas con autismo.

Su funcionamiento es sencillo: emplea fotos, reconocimiento facial, juegos y dibujos para adaptar emociones y para que los niños con autismo se sientan más cómodos. Y poco a poco va haciendo un progreso hasta que el niño tiene que hacer una fotografía de otra persona mirándola directamente a través del móvil.

Los resultados de la app aún tienen que ser probados de manera independiente como para ser algo recomendable para todos los casos, pero según los datos recopilados por Samsung, ha ayudado a mejorar el contacto visual en un 60% de los 20 niños que han participado en su estudio, lo cual no está mal. Estas credenciales parecen suficientemente válidas, pues Look At Me ha sido desarrollada en por doctores y profesores el hospital universitario de Bundag, en Seúl y el departamento de psicología de la Universidad de Yonsei.

Lo más curioso es que Samsung no es la única que parece estar prestando atención a esta enfermedad. Hace unas semanas, Google lanzó otra aplicación en colaboración con Autism Speaks para recopilar todos los datos posibles sobre este desorden y sobre cómo afecta a las familias con un miembro que lo padece.

Es verdad que todas estos movimientos humanos que hacen las compañías no dejan de ser un intento de conseguir buena publicidad y de hacer más simpática su imagen. Y aunque los fines nunca justifican los medios, no está mal que por una vez estos entes que ganan millones a espuertas empleando la información que les damos al usar sus aplicaciones devuelvan algo al mundo.