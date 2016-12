Seis clientes de Twitter para olvidar la app oficial

Como decía la canción, "Twitter, Twitter, followers, followers…" Si WhatsApp y Facebook nos tienen esclavizados con sus notificaciones, Twitter no es menos. De hecho, en mi caso al menos, soy más víctima de los pajaritos que de las otras dos juntas. Contestar a desconocidos es mucho mejor que interactuar con tus amigos de toda la vida, así que ¿por qué no hacerlo de la mejor forma posible? La app oficial de Twitter, aunque mola, no es todo lo completa que muchas veces nos gustaría, y por eso os traemos seis clientes de Twitter alternativos.

Tweetbot 3 (iOS)

Una de las apps más rompedoras ahora mismo en esto de Twitter, aunque solo tenga versión para Mac y iOS. Digamos las cosas claras: es cara, 2,69€, pero funciona que es un gusto y posiblemente es la mejor app de Twitter que existe. ¿Por qué? Porque carga todo en un abrir y cerrar de ojos y porque sabe diferenciarse lo suficiente de cómo funcionan el resto de apps de Twitter pero sin dejar de ser una gran app de esto mismo. Además, nadie previsualiza tan bien las imágenes y vídeos incrustados en el timeline.

Twitterrific (iOS)

La aplicación más viejuna de Twitter para móviles. Es el primer cliente que tuvo iOS y sigue siendo uno de los más importantes, ahora que con su quinta transformación se ha adaptado a iOS 7 perfectamente y tiene tantas opciones que es difícil utilizarlas todas o saber hasta qué punto van a cambiar realmente tu experiencia. Twitterrific es bonito, ligero, sabe cómo sustituir toques con el dedo por gestos y es posible que lo tengas desde hace milenios en tu cuenta de la AppStore, así que lo mismo no tienes ni que pagar los 2,69 euros que cuesta ahora.

Tweet 7 (iOS)

Posiblemente, la app más atípica de esta lista porque, en lugar de tener un montón de opciones y de posibilidades de personalización, es tremendamente simple. Tweet 7 solo muestra tu TL y deposita sus pocas funciones en gestos con los dedos. Es esa app que quieres usar para molar y para no distraerte con muchas opciones. Está muy bien adaptada al aspecto de iOS 7 y da gusto mirarla. Quizá es algo cara, pero qué son 2,69 euros al lado de presumir de iPhone.

Twidere (Android)

Twidere es bastante completo como cliente de Twitter porque permite jugar con colores. No es que tengamos una regresión infantil (que también) sino que es bastante útil para organizar perfiles e identificar mejor a las personas importantes de nuestro TL sin tener que crear una lista al margen del resto del mundo y sin invertir demasiado tiempo. Además, permite instalar temas personalizados y está bastante bien adaptado a tablets Android.

Twicca (Android)

Estamos ante un pequeño decano en esto de las apps para Twitter, y por eso sigue existiendo y no tiene problema con el límite de tokens. Twicca tiene sus fans y, aunque no es la app más bonita ni la más popular, la opción de actualizar timelines por separado y moverse entre uno y otro con mucha facilidad es bastante curiosa. Si usas múltiples cuentas a diario, puede resultarte útil. Además, es gratuita, así que no te cuesta nada probarla.

Robird (Android)

Dios mío, por fin una maldita aplicación que no empieza por ‘Twi-’. ¿Esta gente no es muy original, verdad? Bueno, el caso es que Robird tampoco es la panacea y ofrece el clásico conjunto de características de este tipo de aplicaciones, aunque como novedad hay que destacar lo bien que funcionan sus gestos y que tiene una interfaz muy bien adaptada a tablets. Su precio, además, está bastante bien: solo 1,46.