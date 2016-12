Una simple foto de Star Wars en tu WhatsApp infectaría así tu móvil

Comencemos por el final para que no cometas este fatal error desde el principio. Tu móvil está infectado. Sí, y no es mala suerte. Has instalado malvare o tienes ya un troyano que se ha colado a través de tu WhatsApp.

Todo podría, como digo, terminar así.

“Acabas de instalar Darth Vader ;-)”. Y un hacker ha accedido a tu móvil.

No en vano, es el mensaje final que confirma que se ha infectado tu teléfono. Porque primero te habrá llegado una imagen, como ésta, por ejemplo de Anakin Skywalker. Bajo el protagonista de la saga Star Wars, leerás una pregunta que te invita a clicar, a modo de llamada a la acción.

“¿Caerá Anakin en el lado oscuro? Haz clic para averiguarlo”. Si picas, en tu smartphone se instalará una aplicación muy peligrosa.

Ataques informáticos como estos, o similares, los develaron los expertos de Fortinet en las conferencias de seguridad Black Hat Europe de Amsterdam.

Mediante una demo en la que usaban la mencionada foto de Anakin Skywalker, los investigadores confirmaron cómo imágenes como ésta, descargadas en WhastsApp, pueden servir de reclamo para hackear cualquier móvil Android.

En concreto, el malware estaría oculto en la foto. El usuario la recibe a través de WhatsApp y, si clica en ella, le incitaría a instalar una discreta aplicación, casi invisible, que ejecuta un troyano o un programa malicioso.

Por este motivo, los expertos en seguridad avisan de que hay que ser precavidos, no abrir ninguna imagen remitida por desconocidos y, sobre todo, no confiar en aplicaciones que solicitan más permisos de los normalmente necesarios.