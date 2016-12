Slight, un chat con gente desconocida de tu alrededor

Tranquilos: esto no es Tinder, ni derivados. No se trata de una aplicación para ligar donde se categorice a la gente por lo bien que sale en las fotos, sino algo mucho más sencillo. Para empezar, Slight no exige una cuenta para poder hacer comentarios o hablar con la gente. Lo único que pide es que marques la ubicación en la que te encuentras y que dejes un comentario, igual da que sea el primero o el enésimo en ese sitio.

A simple vista, todo esto puede parecer algo anecdótico, pero Slight propone una vuelta de tuerca interesante: los comentarios se pueden votar, que para algo esto es una aplicación social; y los más populares aparecen en mayor tamaño en la zona donde se han escrito. Imaginemos esto como un graffiti que crece cuanta más gente lo mira y dice que le gusta.

Si alguien está comentando cerca de ti, tu móvil te dará el aviso. Y todo lo que tienes que hacer para contestar es, simplemente, ir al mapa, pulsar en la flecha que indica el comentario o la ubicación del mismo y escribir. Ni nombres de usuario, ni comprobaciones de correo ni nada de nada. Slight no recoge ningún dato de los usuarios salvo el lugar donde han puesto el mensaje.

En lugar de crear una red de usuarios, lo que Slight quiere construir es un red abierta donde se entra y se sale sin mayor dificultad y que pueda servir como un tablón de recomendaciones donde no tienes por qué creer lo que alguien dice sino lo que muchos han opinado de ese mensaje en sí.

Para su creador, Jon Nash, lo importante no es tanto el anonimato que permite la plataforma como la manera en la que sabe organizar la información y lo democrático del proceso de recomendación. Nadie sabe quién ha dicho qué, al fin y al cabo.

Aunque hay otras aplicaciones por el estilo, como Firechat (Android e iOS), Yik Yak o Yobongo -recientemente vendida-), Slight destaca por unificar bastantes de sus ideas. Como Firechat, se puede hablar con desconocidos de alrededor. Y como con Yik Yak o Yobongo, se pueden crear comentarios sueltos sin firmar. El caso es que, al final, Slight no tiene interés alguno en cómo lo uses mientras que no te pases: se puede comentar de todo. Así, igual que sería posible leer un montón de chistes guarros en determinadas zonas, también es posible saber qué ambiente hay alrededor de tu zona de copas favoritas.

Si te interesa esto y quieres usar tu móvil para hablar con desconocidos de forma civilizada y no como un amasijo de hormonas que pasa horas expandiendo el área de búsqueda de Tinder, esta aplicación te puede gustar. Aunque todavía tiene una base de usuarios pequeña, tienes la oportunidad de empezar a pintar tu ciudad con comentarios sobre sitios y ser el primero en decir que hay una cafetería muy bonita a la vuelta de una esquina.