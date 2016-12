Spun, otra app para crear chorradas que necesitas en tu vida

A día de hoy rara es la web o la persona que no usa vídeos en bucle, gifs o, en general, contenido creado por usuarios para ilustrar sus contenidos o sus vidas. Es un ciclo sin fin que se inició hace mucho y que ha ido a más a medida que los smartphones se han vuelto más potentes y sus pantallas se han hecho suficientemente grandes para ver tonterías en toda su gloria.

En este contexto, SPUN quiere ser otra app más para montar fácilmente tus chorradas.

En serio, esta tendencia es tan inmensa que hay espacio para un montón de apps y de emprendedores que no paran de soltar nuevas ideas y maneras de crear montajes, hasta el punto de que es mucho más fácil hacer estas cosas en un móvil o tablet que en tu ordenador. SPUN aporta en este contexto una librería inmensa de caras, gifs y efectos especiales cortados y listos para incluir en las más variopintas creciones.

Ejemplo va: tu madre hace un comentario jocoso en la cena de Navidad y tú has sido tan hábil que los has capturado en vídeo con tu iPhone. Si lo llevas a SPUN, podrás incluir copitos de Navidad o la cara de Kanye West para darle un efecto dramático aún mejor. Es verdad que tus tíos no van a saber quién es Kanye, pero vaya, tus amigos se van a partir la caja -y si realmente tienes algo de habilidad puedes crear un viral-. Así funciona internet hoy: quebrantando la privacidad de tus momentos íntimos.

Fuera bromas, la idea de SPUN no será única, pero detalles geniales como poder ir frame a frame en un vídeo poniendo y moviendo la cara recortada de una 'celebrity' hacen que sea una elección acertada para tu teléfono.

Sus creadores son Andy Miller y Avi Dabir, que ya han creado apps de éxito como m-Qube (de pagos móviles), Quattro Wireless (que vendieron a Apple) y, recientemente, Leap Motion, una startup de control por movimientos.

Su proceso mental a la hora de crear la app es bastante inteligente. “La gente se baja una captura de pantalla o un vídeo de alguna parte y lo mete a After Effects o Photoshop, lo monta y luego lo sube a Instagram. Como ya hacen esto, qué mejor que hacerles más sencillo que puedan expresarse. Para eso existe SPUN”.

Ese es el punto más fuerte quizá: tiene una librería para crear chorradas a partir de otras y a la vez permite crearlas a partir de tus propias locuras. La cosa es seleccionar algo -de tu archivo de la cámara, grabándolo directamente o eligiendo de la biblioteca-, cortarlo, mezclarlo con cualquier cosa y subirlo a todas partes, tanto a la red social interna de SPUN como a Vine, Facebook, Twitter, Instagram…

La última curiosidad es que SPUN cuenta con un grupo de guionistas y cómicos para crear contenido propio y seleccionar las creaciones que van a incluir en la librería de la app. Al margen del copyright o los derechos de imagen que podrían cobrarle muchas de las caras famosas que aparecen, es una idea fantástica que lo mismo llega a buen puerto. Al fin y al cabo, las apps están evolucionando en este sentido: cada vez son más las que quieren crear y dar su contenido en lugar de ser meros vehículos.

SPUN es tanto eso, un vehículo de chorradas, como un potencial creador de las mismas. A ver cómo les va. De momento, solo está en iOS, pero si la cosa marcha la veremos en Android pronto.