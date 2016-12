Telegram promete una jugosa recompensa al hacker que destroce su seguridad

La aplicación de mensajería móvil del momento, Telegram, presume de ser una de las apps móviles más seguras, en un contexto en el que se acusa a la NSA de Estados Unidos de espionaje masivo a usuarios y políticos.

Telegram promueve no solo el código abierto y la colaboración de los desarrolladores, sino también una política de seguridad y transparencia presuntamente a prueba de ataques informáticos o espionaje masivo.

No en vano, los hermanos Durov convocaron recientemente un concurso, cuya recompensa eran 200.000 dólares en Bitcoins, para todo aquel hacker que desvelara los mensajes encriptados entre los hermanos Durov, Paul y Nick.

La compañía confirma que nadie ha destrozado aún el protocolo de seguridad y asegura en su página web que el 1 de marzo de 2014 finalizará este peculiar certamen. Sin embargo, prometen elevar a mucho más de 200.000 dólares el premio en futuras convocatorias para el hacker caza recompensas que logre el hito.

¿Política de transparencia o marketing? El tiempo lo dirá. No obstante, este tipo de acciones plantean otra pregunta y un debate más amplio.

Si Telegram suma de miles de descargas de su aplicación en España, la cuestión es la siguiente:

¿Quieres ser un usuario de una aplicación que está continuamente expuesta a un ataque informático?

(Sí, ya sabemos que todas lo están, pero no a cara descubierta. Responde, si quieres).

a) Sí

b) No

c) No sabes, no contestas