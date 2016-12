TL;DR, una app para obligarte a escribir (y recibir) mails cortos

La jerga de internet es particularmente proclive a lo anglosajón por motivos obvios. Aunque nosotros tengamos nuestro 'ola k ase' y similares, hablamos siempre con 'lol', 'wtf', 'omg' y demás. Así que si sabes de dónde proviene el nombre de esta app, ya sabrás más o menos de qué trata TL;DR. Y si no lo sabes, yo te lo explico: 'Too Long; Didn’t Read', o TL;DR, es la clase de comentario que se deja cuando algo es muy largo y no va al grano en internet. Como este primer párrafo, así que al grano.

TL;DR es una app de gestión de correo electrónico que no te deja enviar emails con más de 30 palabras, lo que puede parecer muy poco, y lo es. De ahí el nombre, caray. Se puede enlazar a versiones más largas de los correos, que tampoco es una app nazi, y se pueden adjuntar toda clase de documentos y de vídeos, por lo que en el fondo lo que estás haciendo es enviar una especie de tuit por correo electrónico para que te respondan rápido y sin alargarse.

¿Por qué hace algo tan estricto con los emails, que son casi la única forma de comunicarnos sin límites de forma escrita por internet? Pues buena pregunta. Para mí, y para muchos de los que me leéis, limitar el correo no tiene sentido. Aunque quizás ayudara a ir al grano, yo necesito escribir tochacos de texto por cuestiones laborales, por lo que TL;DR no me serviría ni de broma. Pero ¿y a la gente que no usa el correo por trabajo? Oh, para estos es perfecto. Exacto.

En los tiempos que corren de mensajes cortos por culpa de Twitter, Facebook y otras redes sociales, donde el contenido suele recaer más en la foto, gif o vídeo que acompaña al texto, es normal que algunos quieran reconstruir el correo electrónico, el medio de comunicación más antiguo de internet, en torno a estos nuevos paradigmas.

El futuro de TL;DR parece incierto, pero por lo menos han recibido financiación de un fondo israelí de capitales de riesgo y, con 102 millones de dólares en el bolsillo, es posible que se perfile como una app rompedora si consigue atraer a un público concreto. Ciertamente, tras usarlo durante una semana de forma intensiva en su forma de extensión de Chrome (también está disponible para iOS), he decir que veo su atractivo y entiendo por dónde quieren tirar.

Repensar tus mensajes para intentar decirlos lo más condensados y claros posible puede llevar un tiempo, pero luego te adaptas y no solo pierdes menos tiempo mandando correos, sino que también recibes respuestas más cortas, lo que se agradece hasta el infinito cuando lees un centenar de mails al día.

Aunque no lo parezca, el email está más de moda que nunca últimamente y hay mucho interés en reconstruir nuestra notición del correo. Mailbox, que ahora es parte de Dropbox, quiere empujarte a borrar y organizar los correos mejor. Inbox propone cambios similares, mezclado con listas de cosas por hacer y con una estética más acorde a los tiempos que corren. Y hay un largo etcétera de soluciones.

Ahora bien, ¿hay algo más cómodo que enviar un mensaje privado por Facebook o Twitter para la mensajería que no es laboral? Yo creo que no, o por lo menos, creo que ni TL;DR ni ninguna otra alternativa lo consiguen porque no están integrados con las personas, cosa que en una red social sí ocurre.