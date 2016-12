Tox, un Skype alternativo más seguro que el software de Microsoft

Vivimos en un mundo cada día más inseguro. O al menos, eso es lo que creemos. Si saliésemos a la calle a preguntar a la gente si cree que todos sus datos están seguros cuando navega por internet, el resultado sería apabullante: casi el 100% nos diría que no.

Estos temores pueden tener solución. Ya que no parece que las instituciones públicas vayan a poner mucho empeño en preservar nuestra privacidad, siempre podemos optar por recurrir a Tor u otro tipo de herramientas para navegar de manera anónima, privada y, sobre todo, segura. Aunque, claro, la mayoría de protocolos de este tipo son lo complicadospara no estar al alcance del usuario medio, que es, precisamente, el más vulnerable. De hecho, incluso si optamos por navegar por redes privadas, puede que dejemos de ser espiados por una institución pública... para pasar a ser espiados por cualquiera que sepa más que nosotros de programación.

Uno de los mayores temores de los usuarios pasa por uno de los artilugios que menos usamos en nuestro ordenador: la webcam. Basta con bucear un poco por internet para saber que 'abrir las puertas' de la cámara de un ordenador es mucho más sencillo de lo que parece. Y este temor aumenta en los usuarios de herramientas para hacer llamadas gratuitas, como, por ejemplo, Skype.

Porque ser usuario de Skype y temer por tu privacidad no es ser un conspiranoico, ni mucho menos, sobre todo si tenemos en cuenta que, según una investigación de The Guardian, fue la propia Microsoft la que dio acceso libre a la NSA para que entrase en Outlook.com, Skype y Skydrive. De modo que, si esta plataforma ya no te resulta fiable, hoy te presentamos una que (quizá) pueda serlo.

Tox: haz lo mismo que en Skype, pero de forma segura

Se trata de Tox, una nueva plataforma de mensajería instantánea creada por cuatro ingenieros anónimos que han decidido plantarle batalla a Skype. Y es que, según ellos, si recurres a su herramienta para hablar con alguien puedes estar seguro: es imposible que nadie pueda acceder a tus datos.

Como aseguran desde la propia plataforma, “Tox está construido con la idea de que puedas estar en contacto con tus amigos y familia sin que tu privacidad se vea vulnerada. Mientras otros servicios de renombre te exigen que pagues para desbloquear algunas características, Tox es gratuito y libre. Esto significa que eres libre de hacer lo que quieras con Tox”.

P2P para evitar a los intrusos

Para garantizar la seguridad de las comunicaciones, en Tox parten de una premisa básica: todas las herramientas privadas de mensajería almacenan los datos de las llamadas en un servidor central. Este servidor central, evidentemente, está gestionado por la herramienta, con lo que nadie puede asegurarte que tus datos no vayan a ser usados para un fin que nunca permitirías.

Frente a esto, en Tox han optado por usar la tecnología 'peer to peer' (P2P) que tradicionalmente usan muchos programas de compartición de contenidos. De este modo, la comunicación sería cifrada y encriptada, con lo que, aparentemente, no habría forma técnica ni humana de que ningún amigo de lo ajeno pudiese acceder a la información ni a las imágenes que compartes con tus contactos.

Aún en fase de desarrollo

Pintando tan bien como pinta, ¿tiene Tox alguna pega? Bueno, en realidad sí. Para empezar, su funcionamiento es más complejo de lo normal. Mientras las herramientas de mensajería tradicionales se centraron en la experiencia de usuario (y no en su privacidad), los ingenieros que han desarrollado Tox se han ocupado más de preservar la seguridad, con lo que su uso no es tan sencillo.

Además, por el momento Tox no ofrece todas las opciones de uso que ofrecen Skype y otras herramientas, aunque el proyecto aún está en fase beta y se espera que vaya implementando novedades más pronto que tarde.

Quizá pequemos de paranoia colectiva, pero lo cierto es que los que se preocupan por su privacidad tienen razones de sobra para hacerlo. Uno de los últimos ejemplos lo mostró Edward Snowden, quien en su momento reveló que la NSA americana, pese a sus recientes intentos de mejorar su imagen, hacía uso de diversas técnicas para espiar a usuarios de internet. Y entre ellas, una de las más rastreras: recurrir a aplicaciones móviles como el propio Angry Birds.