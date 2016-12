Trucos para ahorrar batería en Android

Hace unas semanas te ofrecimos algunas opciones a tener en cuenta para ahorrar batería con iOS7. A continuación, vamos a repasar los principales pasos que debes seguir, si lo que utilizas es un teléfono que funcione con el sistema operativo de Google. Con estos consejos, un cargador de coche y, a las malas, una batería externa, podemos luchar contra el punto más flaco y el que menos ha avanzado en los últimos años en los teléfonos inteligentes.

1.- Echa un vistazo a los ajustes de pantalla

Las pantallas es el principal elemento que cercena la batería de tu teléfono, más incluso cuando éstas crecen cada vez más en tamaño y resolución, además de la aparición de aplicaciones y juegos con gráficos mucho más potentes.

En los ajustes de pantalla, puedes evitar el “brillo automático”, que normalmente tiene valores muy altos, y regularlo tú mismo manualmente, dependiendo de las condiciones de visibilidad.

Además, puedes configurar el tiempo mínimo de espera para que la pantalla se apague si el dispositivo está inactivo. Porque, aunque no tengas ninguna notificación, [[LINK:EXTERNO|||http://www.tecnoxplora.com/redes-sociales/|||Facebook, Twitter o Google+]] siguen consumiendo batería si se están sincronizando.

Otra buena opción para evitar el uso excesivo de pantalla está utilizar los widgets (correo, calendario, notas, …) en la pantalla de desbloqueo, por si lo que quieres es echar un vistazo rápido y no te importa exponer esa información en ese lugar.

Por último, evita los fondos de pantalla en movimiento y opta por un wallpaper de tonos oscuros y estático. Fardarás menos de teléfono, pero verás tu teléfono más nítidamente, que de eso va el asunto.

2.- Ojo a la sincronización de las cuentas

Tenemos multitud de cuentas en redes sociales y aplicaciones y no siempre necesitamos que el dispositivo esté actualizándolas en segundo plano constantemente, con la consiguiente sangría de batería y de consumo de datos de tu tarifa. Desactiva, en los ajustes del teléfono o los ajustes de cada app, la sincronización automática de las cuentas que no necesites a todas horas. También puedes alargar el intervalo de actualización al mayor tiempo posible, ya que tu móvil se resentirá menos a lo largo del día.

3.- Desactiva las conexiones que menos utilices

Es probablemente la acción más sencilla que tengamos que hacer: desactiva la conexión Wi-Fi cuando no la estés usando, ya que tu teléfono va a estar buscando redes todo el rato. Lo mismo con el Bluetooth e incluso el GPS si no vas a necesitar ningún servicio de localización. Si estás en un caso de necesidad extrema, puedes bajar el brillo al máximo y poner tu teléfono en “Modo avión” hasta que un cable microUSB lo rescate.

Existen aplicaciones que te ayudan a monitorizar estas tareas tediosas, aprendiendo de tus hábitos. Llama – Location Profiles sirve para automatizar tus tareas cotidianas, aprendiendo según tu ubicación.

Por ejemplo: cuando enciendo la pantalla en el trabajo necesitas que se sincronice el correo, cuando salgo de casa necesito que la conexión Wi-Fi se desactive automáticamente, de una hora a otra necesito que el teléfono esté en silencio,... y, de esta manera, multitud de tareas que puedes automatizar con un poco de paciencia, ya que la app ofrece muchas posibilidades.

Profile Now, con una interfaz más amigable pero menor puntuación en la Play Store, también te permite crear distintos perfiles que se pueden automatizar tareas en función del porcentaje de batería, ubicación, intervalos horarios, etc...

4.- Cuidado con poner muchos widgets

Los widgets son uno de los puntos fuertes de Android, aunque a veces nos moleste que haya tropecientos para elegir y no te acabes de decidir nunca porque haya pantallas y más pantallas de widgets para añadir. Son muy útiles y personalizan tu teléfono según tus necesidades, pero no llenes las pantallas de widgets de aplicaciones que van a estar actualizándose constantemente si no va a ser estrictamente necesario.

5.- Algunas aplicaciones que pueden ayudar

No dejes de leer nuestro artículo sobre aplicaciones para ahorrar batería en tu teléfono. En la Play Store hay muchas aplicaciones que ayudan en alargar la batería, entre las que destaca Juice Defender (con dos opciones de pago y una gratuita), que dispone de varios modos de ahorro estándar y la posibilidad de entrar en más detalle.

Tienes muchas otras opciones: One Power Guard Pro, Easy Battery Saver o Battery Boster pueden ayudarte también, aunque requieran de un pequeño esfuerzo para comprobar qué perfil de ahorro necesitas para que no interfiera en tu uso normal del smartphone.

6.- Vigila lo que más batería consume

Lo más obvio lo dejamos para el final. El sistema operativo de Google incorpora la posibilidad de ver, con porcentajes y estadísticas de uso, que es lo que ha estado utilizando tu batería. La pantalla, las conexiones Wi-Fi, los juegos con muchos gráficos 3D o el propio Sistema Android aparecerán con total seguridad entre lo que más ha estado utilizando la batería. Es una manera de poder tomar “medidas” (reducir el brillo, apagar conexiones, cerrar procesos abiertos,...) para aguantar hasta el enchufe más cercano.