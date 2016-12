Tutorial para activar las llamadas de voz en WhatsApp

WhatsApp ya prueba sus muy esperadas llamadas de voz —no, no hablamos de los mensajes grabados— , una herramienta que se hace esperar aún más que el 'triple check'(que, como todos saben, finalmente se convirtió en un 'doble check azul' que afortunadamente es posible desactivar).

La compañía, que acaba de lanzar la versión web de su servicio —algo que también se hizo de rogar— tiene a una serie de conejillos de indias, según recoge BGR, a quien la empresa ha confirmado que estas pruebas tienen lugar. Uno de ellos subió un vídeo a YouTube en el que muestra el funcionamiento de las llamadas en Android (por el momento, el único sistema operativo en el que se pueden realizar). En principio, cualquiera puede activarlo, aunque para ello es necesario disponer de la última versión de la aplicación y conocer a alguien que ya pueda realizar llamadas.

Por ahora las llamadas por voz en WhatsApp solo están disponibles en la versión 2.11.508 de la aplicación para Android, que es la que se puede descargar desde su página web. Es decir, que no basta con tener la app actualizada a la última versión disponible en Google Play. De todos modos, no es un proceso complejo, aunque sí algo que no se debería hacer a menudo (al menos, si le tenemos cariño al teléfono).

Lo primero que hay que hacer es entrar en Ajustes y después en el apartado de Seguridad, donde se puede activar la opción que permite instalar aplicaciones de orígenes desconocidos (básicamente, todo lo que no provenga de la tienda). Es importante recordar desactivar esta opción una vez finalizado el proceso. La caja de Pandora es una lata de aceitunas comparada con los males que alberga este botón...

El siguiente paso es entrar en la sección de Android de la página web de WhatsApp, pero no desde el móvil, sino desde un ordenador. Al entrar con el teléfono, la web redirige a Google Play, cuya última versión de la aplicación es la 2.11.505. Desde el ordenador se puede descargar el archivo .apk de la 508. Una vez hecho, simplemente hay que mover este archivo al smartphone con un cable USB. Si no tienes uno a mano (¿dónde vives? ¿en el siglo XVI?) puedes enviarte un correo a ti mismo y adjuntar el .apk. Al abrirlo desde la aplicación de Gmail te preguntará si quieres instalarlo (pista: sí quieres).

El problema es que hacer todo esto no garantiza nada, ya que aún falta la parte más difícil: recibir una llamada. Para que comience a funcionar este servicio es necesario que uno de los usuarios que ya lo puede utilizar nos invite y para hacerlo debe llamar a nuestro número.

Quien lo consiga, verá una interfaz prácticamente idéntica, pero con tres apartados en la parte superior: llamadas, chats y contactos. Además, será posible llamar desde cualquier conversación (actualmente solo a aquellos contactos que hayan realizado los pasos anteriores) con el icono del teléfono que aparecerá junto al nombre del usuario y su última conexión. Eso sí, aún no se sabe cuándo estará disponible el servicio para todos los usuarios.