Los usuarios de Android ya pueden desactivar el doble check azul de WhatsApp

WhatsApp ha reaccionado rápido y parece que las aguas no van a tardar en volver a su cauce. El dichoso doble 'check' azul que desde hace unos días te confirma que los mensajes que has enviado a tus contactos han sido leídos tiene los días contados.

Después del revuelo formado, WhatsApp rectifica para permitir que desactivemos el doble 'check' azul. La última versión beta de WhatsApp (que puedes descargar aquí) permite acabar con el indiscreto cambio de color del famoso 'tick'.

Toma nota del camino que deberás seguir para hacer que el doble 'check' sea cosa del pasado porque, si no te apetece descargar la beta aún, esta posibilidad no tardará mucho en aparecer en tu 'smartphone' en forma de actualización. Acabar con el polémico aviso de WhatsApp será tan fácil como entrar en el menú "Ajustes", seleccionar "Información de la cuenta" y posteriormente "Privacidad". Ya solo tendrás que hacer una cosa: desmarcar la opción "Read Receipts".

Cuando esta opción llegue a todos los 'smartphones' a través de una actualización, lo más probable es que este último paso aparezca en castellano. Lo que sí es seguro es que se ha acabado lo de buscar formas de evitar que el doble 'check' se chive y eso de pensar qué excusas poner. Descarga la última beta de WhatsApp y olvídate de todo: si no quieres, tus contactos ya no pueden saber si has leído sus mensajes.