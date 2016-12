Vistamos la tableta de Halloween

Hasta hace una década el español medio sólo vislumbraba calabazas en las películas de 'teenagers' correteando por sus 'fraternities', o ante esa gran oda de 'Amanece que no es poco': Calabaza, se acaba un nuevo día y como todas las tardes quiero despedirme de ti...". Pero hoy en día, la oda de Cuerda se ha visto sustituida por aquello del truco o trato y hemos revestido nuestros santos con hachas, parches y niñas exorcistas. Y con estas apps para tablet, más aún.

Por ejemplo, Cadavercita (en la imagen superior), uno de los mejores libros interactivos diseñados en España. Emula de la forma más siniestra la historia de Caperucita Roja, erigida en esta versión en un cadáver entrañable y simpático. Apto para niños que tiendan a tener miedo a la oscuridad o para adultos con ganas de divertirse. El precio, 2.99 en AppStore

The 39 steps: Con la novela de espionaje del mismo nombre como telón de fondo, esta historia interactiva reta al usuario a convertirse en Richard Hanny y resolver un crimen en el Londres de 1914. La niebla típica, personajes macabros, algún castillo que da mucho miedo... El atrezzo es perfecto para Halloween y el juego tiene una alta capacidad de enganche. El precio, 3,59 en la AppStore.

The Curse: Juego que contiene hasta cien pruebas de concentración y habilidad mental. Todas las pruebas están guiadas por un tétrico mayordomo, primo hermano de Drácula. Si no tienes plan la noche de Halloween, es un excelente sustitutivo del truco o trato. Precio: 0,76 Google Play y 1.99 AppStore

Shoot the Zombirds: es uno de esos juegos que no pasarán a los anales de la historia lúdica, pero que tiene su punto simpático. Erigido en hombre-calabaza, tu deber es matar todos los zombies voladores que se arrimen a tí. Precio: Gratis en Google Play y 0.89 AppStore

iPoe: Los cuentos de Edgar Allan Poe parecen una gran compañía para días de Halloween. Con una estética absolutamente oscura y siniestra, la app recoge una gran colección de relatos del del escritor, aportándoles creatividad interactiva. El precio: 3,59 App Store

Contract Killer Zombies: Si te gustan altas dosis sanguinolentas, tiros, ruido y estrés -mucho estrés- serás feliz con este juego. En él eres un Matador de zombies cuyo objetivo es no dejar ningún cerebro zombie en su sitio. Demasiada violencia quizá, pero muy Haloween Style. Precio: Gratis tanto en Google Play como en App Store.

The Walking Dead: ¿Te gustan los zombies? Evidentemente, sino no habrías llegado hasta este punto. Comixology, una de las grandes plataformas de comics del mundo, pone a la venta la app The Walking dead, con decenas de números para descargar, algunos gratuitos y otros de pago. Un auténtico planazo para pasar la noche entre calabazas.

Gravely Silent: la casa sin retorno. Otra de una casa misteriosa que da mucho mucho miedo. En esta ocasión, el objetivo es salvar a tu hermana de la tumba. Mucho cadáver, mucha sangre, mucho misterio… Tiene un 'trial' gratuito, pero según te enganchas hay que empezar a pagar. En todo caso, merece la pena

Limbo Game: se trata de un juego oscuro en formato y fondo. Un niño vaga por el Limbo, un escenario emulado en tonos grises y negros. Triste e intrigante, este juego está genialmente desarrollado.

El precio: gratis Google Play, 4,49 App Store

Plantas contra zombes2: Clásico entre los clásicos, pero siempre una apuesta segura... y siniestra. si la primera entrega de este nuevo era de fácil enganche, los nuevos niveles te pueden abstrarer por completo de tu vida diaria, sumergiéndote en el antiguo egipto, los piratas o el viejo Oeste. Gratis tanto en Google Play como en App Store.