El WhatsApp de las agendas apretadas: conversaciones limitadas a un minuto

Será por chats: WhatsApp, Facebook Messenger, Snapchat, Hangouts... Los hay para todos los gustos, pero todos comparten un problema: son enemigos de la productividad, templos de la procrastinación donde se van las horas muertas (y las no tan muertas).

Un servicio de mensajería instantánea llega para combatir ese problema: se llama GAM (Got a Minute?) y restringe la duración de las conversaciones a 60 segundos para que los interlocutores tengan que ir al grano.

La escena habitual es la siguiente: no logras concentrarte en el trabajo mientras el móvil vibra una y otra vez, víctima de un aluvión de notificaciones, pero quieres enviar un mensaje por un asunto urgente a un compañero que está fuera de la oficina. Si no tienes desactivado el rótulo que avisa de que estás en línea, ¿cómo lo haces para que tus amigos no sepan que estás conectado a WhatsApp y pasas de intervenir en sus interminables conversaciones grupales?

Es bastante complicado. Además, corres el riesgo de que esa conversación con tu colega del curro que aparentemente iba a ser rápida – o cualquier otra - se alargue sobremanera entre saludos, rodeos, ir al grano (¡pero qué grano!) y finalmente despediros con toda la ceremonia que eso conlleva. En fin, que te vamos a contar que tú no sepas...

Desde luego, eso con GAM no pasa. Como afirman sus creadores, “hoy en día, nuestro smartphone es nuestra mayor distracción” y “es difícil priorizar entre los mensajes que son importantes y los que no”. Eso es precisamente lo que procura solventar esta app, cuya interfaz es tan sencilla y minimalista que llega a parecer inacabada, acostumbrados como estamos a otras más complejas.

El funcionamiento también es simple por encima de lo habitual. Tras instalarla, verificar tu número de teléfono y unos cuantos datos personales, la app te ofrece varias formas de encontrar o invitar a tus amigos: puedes sincronizar los contactos que guardas en la agenda, en WhatsApp y en tus perfiles de Facebook o Twitter.

Ahora mismo, eso sí, no vas a encontrar a casi nadie: la aplicación lleva menos de un mes disponible para Android y iOS, y solo algunos centenares de personas la han instalado en sus dispositivos. Tendrás que ser tú, querido 'early adopter', quien dé el primer paso. Convence a algún amigo y sigamos adelante.

Llega la hora de enviar un mensaje. Elige el destinatario y describe brevemente el motivo por el que requieres 60 segundos de su tiempo. Recuerda: ha de ser algo urgente. Por ejemplo, “cariño, estoy en el supermercado y no hay rosquillas ¿Compro palmeras?”. Tienes 140 caracteres para convencer a tu interlocutor de que responda a tu mensaje.

Lo envías y comienza la primera cuenta atrás de un minuto. En ese tiempo, el receptor puede hacer tres cosas: ignorarte y dejar que se consuma el tiempo, decidir que no tiene 60 segundos para dedicarte (arrastrando tu foto hacia arriba) o concedértelos (arrastrándolo hacia abajo). Si la mantiene pulsada unos segundos, podrá leer tu mensaje, por si eso le ayuda a decidir.

Tanto si pasa de ti como si te rechaza, tú tendrás que esperar el minuto entero. No sabrás cuál de las dos opciones ha elegido, pero sí que es mal momento para hablar. Tal vez más tarde.

Si acepta iniciar una conversación, comienza la segunda cuenta atrás. Tenéis otros 60 segundos para decidir si las palmeras son un sustituto digno para las rosquillas o es mejor tirar de 'muffins'. Se acaba el tiempo. Si os descuidáis, el cronómetro llegará a cero y el chat se cerrará, quien sabe si llevándose consigo la esperanza de desayunar al día siguiente.

GAM no muestra compasión: si quieres perder el tiempo chateando, vuelve a WhatsApp. Tal vez pienses que 60 segundos es muy poco, pero igual deberías planteártelo de la siguiente forma: si necesitas más de un minuto para decir algo, ¿no deberías recurrir a una llamada? ¿Acaso el sentido común se perdió cuando murieron los SMS y la mensajería empezó a ser gratuita?

Es una reflexión. Ahí queda. Que cada cual encuentre sus respuestas y decida si este chat para personas ocupadas merece la descarga. Nosotros hemos preguntado en un grupo de WhatsApp y la pregunta ha sido unánime: “¿Tanto te molestan los mensajes?”.