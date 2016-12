WhatsApp censura a Telegram

La polémica está servida. Si hasta ahora ya existía rivalidad entre WhatsApp y Telegram por su competencia en el mundo de la mensajería instantánea, el último movimiento del servicio propiedad de Facebook podría tensar aún más las relaciones entre ambas plataformas.

Según denuncian desde Telegram, WhatsApp habría bloqueado los enlaces a la web del servicio creado por los hermanos Durov. Si bien la última versión de la ‘app’ para Android ofrece una previsualización de los enlaces que se comparten en una conversación, al poner un enlace a Telegram no aparece previsualización alguna.

Whatsapp started censoring links to Telegram in their Android app (i.e. for ~80% of the users). pic.twitter.com/qV0vBLJpi6