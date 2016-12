WhatsApp permitirá compartir tus datos personales con Facebook

El desarrollador Javier Soto desveló en su perfil de Google + una opción oculta en la beta para Android de WhatsApp.

En concreto, la aplicación de mensajería podría compartir datos de los usuarios con Facebook para, según indica la descripción, “enriquecer la experiencia” en la red social de Mark Zuckerberg. Esta opción aún inactiva podría obligar a WhatsApp a modificar sus condiciones de privacidad.

El hecho de compartir datos personales entre filial y matriz aún no es visible para los usuarios, pero algunos expertos avisan de que, por ejemplo, tus contactos de WhatsApp pueden recibir sugerencias de amistad en Facebook, como ocurre con Instagram.

No queda claro qué pasará con todo el resto de contenido de WhatsApp, chats, vídeos, fotos, mensajes, geolocalización, y si se usarán o no como metadatos para Facebook, red social que sí permite promocionar (pagar) contenido según afinidades, edad, país, etc. a las empresas con actividad comercial

Aunque Javier Soto también afirma que WhatsApp incorpora un nuevo sistema de encriptación de mensajes, para una mayor seguridad en las conversaciones.

Estas revelaciones se producen después de que el CEO y fundador de WhatsApp, Jam Koum, comunicara que la aplicación sería gratis para toda la vida (sin cuota de renovación) y sin publicidad.

No obstante, este cambio de modelo de negocio sería compensado con opciones más orientadas hacia empresas –como ya hace Facebook Messenger-.

Sin embargo, si un servicio online es gratis, todos sabemos que el usuario pasa de ser cliente a ser producto. Facebook pagó millones por WhatsApp para hacerse un lifting y tras su adquisición la app ha duplicado sus usuarios hasta los 900 millones de personas, como tú, que la usas gracias a un teléfono móvil.