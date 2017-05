WhatsApp quiere tener su propio muro como el de Facebook: permitirá texto sin imagen en los nuevos estados

Existen 175 millones de usuarios, de un total de 1.250 millones activos al mes, que usan ya los nuevos estados de WhatsApp. Son fieles creadores de contenidos en dichos estados -o Status como despectivamente se les llama para vincularlos a Instagram-. Para ellos, esta novedad, que ha adelantado el usuario de Twitter WABetainfo, puede que tenga bastante sentido.

De incorporarse, WhatsApp apostaría por ser más una red social -se facebooquiza- y menos lo que realmente es y para lo que los usuarios la usan: una app para enviar mensajes de texto, fotos y vídeos.

No en vano, la nueva funcionalidad consiste en poder publicar mensajes de texto en los nuevos estados. Ojo, no se trata de poder regresar a los viejos estados Hey there! I am using WhatsApp, sino mensajes textuales en lugar de una imagen, como hasta ahora.

Así, se trata de poder publicar estados sin imagen y sin vídeo, como es norma actualmente, y hacerlo únicamente con texto plano.

Hasta ahora, si se quería hacer una publicación únicamente con texto, había que “trampear” el estado, y hacer una foto tapando la cámara de fotos con el dedo para que saliese todo negro y, sobre ello, escribir el texto que se quisiera.

Estados de Whatsapp con texto | WABetainfo | Tecnoxplora

¿Un nuevo muro de Facebook pero en WhatsApp?

Con esta nueva función, de mensajes de textos en los estados, eso pasará a la historia; y, además de poder poner el fondo en negro, se podrán utilizar otros colores, en lo que recordará bastante a las publicaciones que, hoy por hoy, se pueden hacer en el muro de Facebook y que pueden llevar fondos de una amplia gama de colores. No solo eso, sino que los usuarios que vean tu publicación con solo texto también podrán responderte por privado.

Mensajes de texto plano en los estados de WhatsApp | @WABetainfo

Esta función de responder dentro de los estados ya está disponible con la versión actual, solo que cuando te responden aparece la imagen en negro que tuviste que trampear. Con la opción de solo texto, únicamente aparecerán la frase, con un formato mucho más sencillo e intuitivo, aunque cabe preguntarse si WhatsApp quiere facebooquizarse con este tipo de nuevas opciones.

Por el momento, según WABetainfo, está disponible en las betas previas a las próximas actualizaciones tanto de WhatsApp para iOS 2.17.20, como para Android, donde permanece oculta hasta versiones más estables.