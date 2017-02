WhatsApp resucitará los antiguos estados

Según el usuario de Twitter WABetaInfo, Whatsapp habría reculado tras las numerosas críticas que había recibido por parte de la comunidad de usuarios, que habían visto cómo los nuevos 'Estados' de Whatsapp se habían llevado por delante a los antiguos.

Por hacer memoria, los antiguos estados eran aquellos en donde los usuarios escribían cómo se sentían o, directamente, no lo rellenaban. Por eso era típico ver el estado por defecto que ponía Whatsapp cuando te hacías la cuenta: "Hey there I'm using WhatsApp". Otros lo cambiaban por un ingenioso "Sin estado", o "Escribiendo" o, directamente, usaban algunos de los predeterminados por Whatsapp como "Estoy al teléfono" o "No puedo hablar, solo Whatsapp".

Con la irrupción de la 'snapchatización' de Whatsapp, estos estados desaparecieron, y la gente se quejó en los foros y en las redes sociales. Fruto de estas protestas, según WABetaInfo, Whatsapp restaurará la opción, solo que ahora adquirirá un nuevo nombre: 'Tagline'.

Aunque aún se desconoce la fecha concreta en la que resucitará esta opción, sí que se han filtrado imágenes de las versiones beta de Whatsapp en iOS y en Windows Phone, en las que se pueden ver cómo quedaría incorporado de nuevo a la aplicación.

Este 'Tagline' se podría modificar desde el apartado de 'configuración' de la aplicación y, por supuesto, no interferiría con los nuevos 'Estados' ni harían que estos desaparecieran. La 'snapchatización' de las apps que pertenecen a Facebook es un camino que no tiene vuelta atrás.