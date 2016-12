WhatsApp sufre una nueva caída y arrastra al vacío a Telegram

WhatsApp repite fallos de funcionamiento justo unos días después de que Facebook pagara por la empresa 19.000 millones de dólares o 14.000 millones de euros.

Precisamente, los expertos aseguraban que los 32 empleados que trabajan en la empresa fundada por el estadounidense Brian Acton y el ucraniano Jan Koum tendrían un fuerte apoyo técnico por parte de los chicos de Facebook para así evitar nuevas y repetidas caídas.

sorry we currently experiencing server issues. we hope to be back up and recovered shortly.