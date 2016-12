Zuckerberg le dice a las telecos que no tengan miedo de las llamadas de WhatsApp

Mientras que los máximos responsables exigían esta misma mañana que se tuvieran las mismas reglas para las operadoras que para las apps de llamadas de voz gratis, Mark Zuckerberg subía por la tarde al escenario del Mobile World Congress de Barcelona para tranquilizar a un sector que está muy nervioso por la inminente llegada de llamadas gratis a través de WhatsApp.

El fundador de Facebook vino con la mano tendida para encontrar entre las telecos más aliados para llevar Internet.org a países con pocas posibilidades de conexión. "No soy regulador, no soy una operadora", respondió ante las preguntas sobre las exigencias del sector de telecomunicaciones.

“WhatsApp es la aplicación móvil más interesante de las que han existido hasta ahora”, ha asegurado Mark Zuckerberg. Dice que la compañía adquirida recientemente por Facebook está valorada en 19.000 millones de dólares y que de momento no se plantean comprar ninguna otra.

Zuckerberg tranquiliza a las operadoras; “no deben tener miedo a WhatsApp”, asegura refiriéndose a las llamadas de voz que ya están empezando a funcionar. Afirma también que no van a cambiar nada de la política de datos de la aplicación de mensajería, “ni siquiera almacena las fotografías que mandamos”, y seguirá siendo así.

Según el CEO de Facebook, la app de mensajería conectará a más de 1.000 millones de personas en todo el mundo. Quieren desarrollar un nuevo modelo para ayudar a WhatsApp a conseguir más suscriptores y llegar a más gente”.

Zuckerberg insistió en que WhatsApp es una aplicación que rueda bajo una tarifa de datos, porque lo que pidió a las grandes operadoras que "no se asusten" por las llamadas de WhatsApp. Que estén tranquilas porque sin las tarifas planas o prepago su app no funcionaría. De hecho, el CEO de Facebook vaticinó que las operadoras vivirán en un mercado en el que el negocio serán los datos y no las llamadas.

Justo en este mismo evento, un año antes, el fundador de WhatsApp colocaba a su compañía en el ojo del huracán anunciando lo que aún no ha llegado, pero se espera: las llamadas de voz gratis en la app por la que Facebook pagó una millonada.