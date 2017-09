Adiós, Cassini: Las diez fotos más increíbles tomadas durante estos 13 años

La sonda Cassini llegó a la órbita de Saturno allá por el 2004, cuando se consideraba al planeta como el hermano menor y aburrido del gigante Júpiter. La misión de la NASA llegará a su fin este viernes 15 de octubre, cuando la nave se desintegre en la atmósfera de su compañero en un suicidio programado.

Aunque otras se acercaron a él antes, ha sido la primera que ha permanecido orbitando a su alrededor y lo ha estudiado en profundidad durante varios años. Gracias a los instrumentos científicos que lleva consigo, la sonda ha permitido a los científicos saber más sobre la atmósfera turbulenta de Saturno, sus violentos huracanes, sus anillos en constante cambio y las fascinantes lunas que lo acompañan incondicionalmente.

En estos 13 años, tanto la gran cantidad de datos como las fotografías que la nave ha enviado a la Tierra han desmentido aquellas creencias que subestimaban al planeta. Hemos recogido algunas de las imágenes más increíbles para rendir homenaje a su viaje y su importante papel en la exploración espacial.

Tomada en abril de 2016, esta foto, resultado de la combinación de varias imágenes, muestra el inicio del solsticio de verano en el hemisferio norte de Saturno. El aumento de la luz solar hace que los remolinos característicos de su superficie se vean borrosos. | NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Cassini ha permitido a los científicos estudiar por primera vez la temperatura y composición de los fascinantes anillos de Saturno desde cerca. Los aros tienen solo unos 10 metros de ancho y están compuestos, principalmente, por pedazos de hielo con un tamaño que va desde unas pocas micras hasta metros. | NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Esta es Enceladus, una de las lunas de Saturno, la sexta en tamaño. Antes de que la misión llegara a su destino, se creía que este satélite estaba completamente helado. Sin embargo, fotografías como esta desvelan la presencia de géiseres en su polo sur que indican la existencia de un mar subterráneo que podría, incluso, albergar vida. | NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

La mayor luna de Saturno, Titán, tiene una atmósfera tan densa que no penetra la luz solar. Pero las imágenes de infrarrojos tomadas por Cassini muestran sus increíbles mares de metano. Aunque el satélite natural está muy frío y no presenta agua líquida, la sonda ha identificado algunas señales que apuntan a posible existencia de vida microscópica. | NASA/JPL/University of Arizona/University of Idaho

El polo norte de Saturno alberga un impresionante hexágono que gira y que tiene alrededor de 25.000 kilómetros de ancho. Una fuerte corriente de aire hace rotar esta estructura una vez cada diez horas y media alrededor de la gigantesca tormenta que ocupa su centro | NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Esta imagen a falso color muestra el increíble ojo del vórtice que corona el polo norte de Saturno. El rojo tiñe las nubes más bajas y los tonos verdes las más altas. Aún no se sabe por qué gira este enorme huracán, de unos 4.000 kilómetros de ancho. | NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

A medida que Daphnis, otra de las lunas de Saturno, orbita alrededor del planeta, su gravedad provoca olas en los anillos. Algunas partículas de estos quedan adheridas formando una especie de cresta sobre este satélite de tan solo 8 kilómetros de diámetro. | NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Saturno tiene nada y nada menos que 62 lunas confirmadas. Las de la fotografía son dos de ellas, Titán y Dione, posando con los anillos de su inseparable compañero de fondo. La mayor parte de Dione está cubierta de hielo, pero Cassini ha detectado pistas que sugieren la presencia de un océano de agua líquida. | NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Esta fotografía es en realidad un mosaico que combina otras 141 imágenes. Fueron tomadas en serie por Cassini en julio del 2013, cuando la sonda voló por el lado oscuro de Saturno y pudo capturar la luz filtrándose entre sus anillos. | NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute