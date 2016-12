Así se 'cocina' un cometa, según la NASA

La NASA se ha tomado con humor el paso del cometa ISON cerca del Sol, un evento, por otra parte, que ha despertado un enorme interés en el mundo astronómico. La agencia espacial estadounidense ha vinculado el futuro incierto de esta roca gigante con una de las tradiciones más típicas de los estadounidenses.

"¿Cansado de pavo? Mejor cocina un cometa. Ingredientes: un gran cometa helado; un sol", soltaba el community de la NASA en Twitter.

Tired of turkey? Cook a #comet instead. Ingredients: 1 large icy comet, 1 sun. Happy #Thanksgiving ! #ISON https://t.co/2lF2Fn6AsF

En su siguiente tuit, la agencia apelaba a otro elemento clásico de la noche dedicada a los primeros colonos: "¿Cansado de ver fútbol [americano, of course] en Acción de Gracias?" y contraprogramaba con su streaming del cometa.

Tired of watching football on #Thanksgiving? Watch NASA TV from 1-3:30pm ET & discover the fate of #comet #ISON. http://t.co/KX5g7zfYQe