Catalina, el cometa de las dos colas, alcanza el punto de máxima aproximación a la Tierra

SE PODRÁ VER A SIMPLE VISTA

El cometa Catalina apareció en el cielo nocturno a principios de noviembre, pero este fin de semana estará más cerca que nunca de la Tierra. Sin embargo, no hay que preocuparse: se mantendrá a una distancia segura. No es un cometa periódico, así que esta será su única visita: continuará alejándose del Sol para no regresar.