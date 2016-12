Cómo ver casi todos los planetas del sistema solar juntos en una sola noche

Si te gusta la astronomía estás de enhorabuena: en estos días se podrá ver en el cielo los cinco planetas más próximos a la Tierra, todos a la vez. Los que los griegos llamaban las 'estrellas errantes'.

Mercurio: saldrá por el horizonte Este pasadas las 7:30 de la mañana y lo podremos ver en la parte trasera de la constelación de Sagitario prolongando hacia la izquierda dos de sus estrellas más brillantes, Kaus Australis y Nunki. Es muy difícil de ver, así que habrá que concentarse porque se podría enmascarar con las primeras luces del alba.

Saturno: saldrá por el horizonte a las 5:30 de la mañana y estará situado en la constelación del Escorpión, presentando un color marrón claro. Muy cerca de él se encuentra la estrella roja Antares.

Venus: saldrá también por el Este, pero a las 6:30 de la mañana y estará en la constelación de Ofiuco. Destacará por su intenso brillo que lo hace inconfundible

Marte: a las 2:45 aparece el planeta rojo, también por el horizonte Este. A partir de ese momento podremos contemplarlo hasta el amanecer justo debajo de la estrella más brillante de Virgo, Spica, y destaca por su color rojo oscuro.

Júpiter: lo podremos ver gran parte de la noche, porque aparecerá por el horizonte Este sobre las 22:30. Está situado en la parte baja de la constelación de Leo, muy cerca de la segunda estrella más brillante de la constelación: Denébola.

Los griegos distinguieron estos planetas, pero no llegaron a saber nada de planetas Urano y Neptuno, precisamente porque no se pueden contemplar a simple vista: se necesitan unos prismáticos medianos y un mapa celeste porque las constelaciones de Acuario y Piscis no tienen estrellas brillantes para verlas fácilmente.

A Urano lo podremos ver hasta las 23:45, momento en el que se ocultará por el horizonte Oeste en la constelación de Piscis. Neptuno estará disponible hasta las 20:45 por el horizonte Oeste en la constelación de Acuario.