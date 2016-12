Construye tu propia Estrella de la Muerte

Antes de nada, revisemos qué era la Estrella de la Muerte. Hablamos de una estación espacial esférica de un tamaño algo menor al de la luna. En las películas de Lucas, la Estrella de la Muerte estaba habitada por casi dos millones de personas… hasta que las fuerzas rebeldes la liaron.

Ahora, y aprovechando el estreno de la nueva peli, la gente de la revista Wired ha llamado a la NASA con una pregunta bastante rara: ¿Cómo se podría hacer una Estrella de la Muerte?

Por algún motivo, en la NASA no les han colgado el teléfono. Al contrario. Hasta les han concedido una entrevista, y lo primero que han dejado claro es que no, no tenemos forma de construir algo así.

Mira la Estación Espacial Internacional. Esto es lo más parecido a la Estrella de la Muerte que hemos construido, y no deja de ser algo bastante ridículo en comparación. Para que te hagas idea, el área habitable de la Estación Espacial Internacional mide solo 837 metros cuadrados. Y poner en órbita esto nos ha llevado casi 20 años, más otros veinte que llevó diseñar el proyecto.

Total, que es imposible construir la Estrella de la Muerte. Pero si quisiéramos hacerlo, en la NASA tienen bastante claro por dónde habría que empezar: la clave sería partir de un asteroide que ya exista, ya que así dispondríamos de metales, componentes orgánicos y hasta de agua sin necesidad de tener que llevarlos desde la Tierra.

Ese asteroide sería el corazón de la Estrella de la Muerte, en torno al cual se irían levantando pisos sucesivos hasta alcanzar la forma deseada.

Aunque, por supuesto, una obra así nos llevaría unos cuantos siglos. Normal que Darth Vader se cabrease tanto cuando el idiota de Skywalker se la cargó. Los jóvenes no respetan nada.