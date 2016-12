Crónica de una muerte anunciada: la sonda Messenger se estrella contra Mercurio

Se ha pasado cuatro años obteniendo imágenes de Mercurio, pero a la sonda Messenger de la NASA le llegó su hora. El lunes, la agencia estadounidense hacía pública la última fotografía tomada por la nave, como homenaje antes de cumplir con su fatal destino: tal y como estaba previsto, se estrelló este viernes 30 de abril contra la superficie del planeta que tanto tiempo llevaba observando.

No se trata, sin embargo, de un suicidio, sino de una muerte anunciada. Desde que abandonó la Tierra en 2004, sus creadores sabían que su tiempo de vida coincidía con la duración del combustible. Ahora, con sus reservas de energía agotadas, la Messenger ya no era capaz de contrarrestar la atracción del campo gravitatorio del Sol.

Aunque iba a terminar impactando con Mercurio de todas formas, la NASA ha preferido controlar el golpe. Durante las últimas semanas ha modificado la órbita de la nave para provocar el impacto, que se produjo a unos 3,91 kilómetros por segundo.

El suceso tuvo lugar en la cara del planeta que no está orientada hacia nuestro planeta, con lo que no se pudo ver el evento en tiempo real. Afortunadamente, la agencia estadounidense inmortalizó el momento de la colisión y el cráter subsecuente.

On behalf of MESSENGER, thank you all for your support. We will continue to update you on our great discoveries. We will miss it.