¿Cuánto cuesta el kilo de nave que enviamos a otros mundos como Plutón?

Las misiones espaciales son caras, extremadamente caras. Está claro que sacar de la Tierra un objeto es costoso, y no sólo a nivel económico. También a nivel tecnológico. El motivo es que hay que superar la conocida como “velocidad de escape”, esto es, la velocidad a partir de la cual puedes escapar de la gravedad de nuestro planeta y adentrarte en el espacio. ¿Cuánto vale esa velocidad en nuestro planeta? Es una velocidad, como supondréis, bastante alta: 40.230 Km/h.

Comparativamente, un coche de fórmula 1 es capaz de pasar de 0 Km/h a 100 Km/h en apenas dos segundos. Tendría que estar unos 15 minutos acelerando a ese ritmo sin parar para llegar a esos 40.230 Km/h. Ingentes cantidades de combustible se necesitan para llegar a esas velocidades y unos potentes motores que lo logren. De ahí se debe que los cohetes sean tan grandes: básicamente van llenos de combustible.

Lógicamente, a más cantidad de masa que queramos sacar de nuestro planeta, más cantidad de combustible necesitamos para llevarla al espacio. ¿Cuánto pesa una sonda espacial? Hablemos de la New Horizons, la sonda de moda estos días. Su masa útil, es decir, la de la sonda, es de 445 Kg. Para lanzarla se usó un cohete Atlas V que lleno de combustible pesaba varios cientos de toneladas.

¿Cuánto han costado llevar la New Horizons a Plutón? Con un coste de 650 millones de dólares es una sonda bastante económica. Por ejemplo, la misión Cassini-Huygens que actualmente orbita Saturno ha costado unos 3.200 millones de dólares. Esos 650 millones de dólares no es sólo el precio de la sonda, sino también del combustible necesario para lanzarla, el cohete que la albergó, los sueldos de los ingenieros y técnicos que la desarrollaron y construyeron, las pruebas de viabilidad de la sonda… Son muchos los factores que hacen que una sonda valga lo que vale.

¿Os parece cara? Cada kilo útil de la sonda New Horizons ha costado 1,46 millones de dólares- Podéis comparar cuánto vale el “kilo” de algunos futbolistas (precio de compra más salario) y ver las diferencias, pero no sería justo, porque, ¿cuánto dura la vida útil de un futbolista? ¿20 años en el mejor de los casos? La New Horizons, aunque se lanzara en 2006, se empezó a planificar, y por tanto, a invertir dinero en ella, en 2001, y su vida útil finalizará en 2015, por lo tanto esos 650 millones de euros estarán repartidos en 15 años, es decir, una inversión de 43 millones de euros al año ha costado la New Horizons.

Pero ahora viene lo más importante: en las misiones espaciales no sólo se gasta dinero, también se recibe ya que en su desarrollo se crean patentes de instrumentos que posteriormente se usan en medicina, geología, química, ingeniería… Y eso aporta mucho dinero. ¿Cuánto? Aproximadamente se estima que se recuperan entre 4 y 5 dólares por cada dólar invertido en misiones espaciales. Si la New Horizons ha costado 650 millones de dólares, os dejo calcular cuánto se recuperará de ella. ¿Os parecen caras ahora las misiones espaciales?