Descubren el anillo de Einstein más lejano del universo

¿Quién es el científico más famoso de la historia? Seguramente, Albert Einstein sea la respuesta más repetida. Sus teorías de la relatividad cambiaron la percepción del universo tal y como lo conocemos.

En la teoría de la relatividad general de Einstein se habla de un aspecto de la luz, y es que ésta modifica su trayectoria cuando se ve afectada por la gravedad: a mayor fuerza gravitatoria, mayor es el desvío que se produce en ella.

En 1979, se descubrió lo que se conoce como lente gravitatoria, confirmando este aspecto de la teoría de Einstein. Estas lentes se componen de dos objetos: el más lejano, es el que proporciona la luz; el otro, más cercano, proporciona la masa; y por ende, la fuerza gravitatoria de la lente produciendo el efecto de desviar la luz.

Cuando la lente y la fuente de luz distante están alineadas con precisión, el observador ve el llamado “anillo de Einstein”: un círculo de luz que es la imagen proyectada y ampliada de la fuente de luz distante.

Estas lentes actúan como un telescopio natural que permite a los astrónomos una visión más detallada de galaxias distantes que de otra forma no sería posible observarlas. Además, también ha proporcionado evidencias de la existencia de la materia oscura, ya que la luz se desvía más de lo que debería si sólo tenemos en cuenta la materia visible.

Ahora, un equipo de astrónomos liderado por Arjen van der Wel, del Max Planck Institute for Astronomy (Heidelberg, Alemania) ha encontrado la lente gravitacional más lejana.

Van der Wel explica: "El descubrimiento fue por casualidad revisando las observaciones de un proyecto anterior".

La masa de la lente está tan lejos que la luz, tras la desviación, ha viajado durante 9.400 millones de años hasta llegar a nuestro planeta, marcando así este nuevo récord.

Tras el hallazgo fortuito, comenzaron a estudiar las imágenes tomadas con el Telescopio Espacial Hubble, como parte de los programas de observación CANDELS y COSMOS.

En las imágenes, el misterioso objeto parecía una vieja galaxia, pero con algunas características irregulares que indicaban la presencia de una lente gravitacional. Al combinar las imágenes disponibles, el resultado fue muy claro: un anillo de Einstein casi perfecto, lo que indica una lente gravitacional con una alineación muy precisa.

Para hacernos una idea de la precisión, sería equivalente al desvío de un milímetro de dos objetos alineados cuya separación es de 20 kilómetros. Una prueba más que demuestra que Einstein no estaba equivocado.

Como vemos en la primero foto superior, captada por el Hubble, el brillo en el centro corresponde a las regiones centrales de una galaxia normal. La luz desde el objeto más distante se dobla alrededor del objeto más cercano por su fuerte tirón gravitatorio para formar un anillo de múltiples imágenes..

El trabajo completo ha sido publicado por van der Wel et al. en la revista Astrophysical Journal Letters como “Discovery fo a quadruple lens in CANDELS with a record lens redshift z = 1.53”.