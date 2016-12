Desvelan los secretos más íntimos de la Nebulosa de la Laguna

La historia ha demostrado que en los sondeos se suelen encontrar cosas inesperadas y sorprendentes, fundamentales para el progreso de la ciencia en general y de la investigación astronómica en particular. Es por ello que este tipo de prácticas son habituales en los grandes observatorios. Y el ESO (European Southern Observatory, Observatorio Europeo Austral) no es una excepción.

Y es que el observatorio europeo se ha vuelto a centrar en la Nebulosa de la Laguna (Messier 8), situada a 5.000 años luz en dirección a la constelación de Sagitario. Es una nebulosa inmensa, de unos 100 años luz de tamaño con grandes cantidades de gas y polvo que conforman una región de formación estelar.

En las noches estivales, y con unas buenas condiciones de observación astronómica, esta nebulosa puede detectarse a simple vista como una tenue nubecilla muy cerca del centro de la Vía Láctea.

La imagen la ha proporcionado el telescopio VST (VLT Survey Telescope) desde el Observatorio Paranal como parte del sondeo VPHAS+ cuyo objetivo es el de cubrir la región celeste de la Vía Láctea en el espectro visible, complementándola con el sondeo infrarrojo realizado por el telescopio de sondeo VISTA (Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy). El resultado es esta imagen zoomeable de 16000 píxeles de ancho donde se aprecian los entresijos más íntimos de esta gran nebulosa.

Este sondeo mixto entre VST y VISTA no es el único que ESO está llevando a cabo. Destaca también el Sondeo Gaia-ESO, utilizando el VLT (Very Large Telescope) junto a la misión Gaia (ESA) para estudiar las propiedades de más de 100.000 estrellas de nuestra Vía Láctea. Otro sondeo, PESSTO (Public ESO Spectroscopic Survey of Transient Objects), estudia objetos transitorios mediante el telescopio NTT (New Technology Telescope) en el Observatorio de La Silla.

Algunos de los sondeos comenzaron en 2010; otros, más tarde. Pero todos ellos se pueden consultar en tiempo real desde aquí, así como un detalle de los datos publicados.

Y además, aunque estos sondeos aún no estén terminados, ya están permitiendo realizar descubrimientos, como los cúmulos estelares encontrados en el sondeo VVV (eso1128, eso1141), el mejor mapa de la zona central de nuestra galaxia (eso1242, eso1339), la visión muy profunda del cielo infrarrojo (eso1213) y algunos de los cuásares más distantes descubiertos con el sondeo VIKING (VISTA Kilo-degree Infrared Galaxy survey).

Como curiosidad, no es la primera vez que ESO se centra en la Nebulosa de la Laguna. Destacan también las imágenes que forman parte del proyecto GigaGalaxy Zoom y del sondeo VIST.