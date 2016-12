¿Dónde está Philae? La ESA ha dejado de buscar el módulo de Rosetta

Hace casi tres meses, el módulo Philae se separaba de la sonda Rosetta para posarse sobre el polvoriento suelo gris de del cometa 67P. La ESA ha publicado recientemente las imágenes del evento histórico. Aunque los expertos saben cómo sucedió, no conocen su localización actual porque el ingenio se quedó sin batería a las pocas horas.

Los responsables de la misión han decidido que van a parar de buscar: cuando despierte y la luz del sol cargue sus baterías, Philae se comunicará con Rosetta por sí solo. Un acontecimiento que se espera ocurra entre mayo y junio, cuando el cometa se haya acercado lo suficiente al astro.

El camino que siguió el módulo en noviembre se conoce por las imágenes que envió mientras todavía contaba con energía suficiente. Tocó la superficie del 67P, rebotó dos veces y circuló sobre una depresión conocida como ‘Hatmehit’ hasta dar con su armazón en una oscura zanja bautizada como ‘Abydos’, donde entró en estado de suspensión.

No obstante, los científicos no saben con seguridad dónde está el lugar en el que descansa Philae. Por las fotografías tomadas por Rosetta entre el 12 y el 14 de diciembre, parece que el agujero se encuentra cerca de la ‘cabeza’ del cometa, pero no es fácil distinguir al pequeño explorador de las irregularidades de la superficie. Se plantearon consultar a expertos militares en análisis de imagen, pero finalmente han decidido que no merece la pena. Cuando despierte (si las duras condiciones no han estropeado sus sistemas), Philae llamará a casa.