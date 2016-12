Hubble, la mejor ventana al universo por menos dinero que un AVE

El 20 de noviembre de 1889 nació un astrónomo que resultó ser relevante para la comprensión del universo. Se llamaba Edwin Powell Hubble. En 1929, en los 'Proceedings of the National Academy of Science' de Estados Unidos, y bajo el título 'A relation between distance and radial velocity among extra-galactic nebulae', Edwin P. Hubble dio a conocer su famosa ley que ponía de manifiesto que el universo está en expansión. Con el tiempo se conocería a aquel texto como la Ley de Hubble.

Cien años y algunos días después del nacimiento de este astrónomo, concretamente el 24 de abril de 1990, se lanzaba el telescopio espacial más famoso de todos los tiempos: un telescopio bautizado con su nombre puesto en marcha por la NASA y la ESA.

El Hubble fue el instrumento que nos abrió los ojos al universo. Mucha gente se maravilló porque por primera vez pudo ver qué hay más allá de nuestro planeta con una claridad sin precedentes. Todo esto ha sido posible gracias a un presupuesto de apenas 1.800 millones de euros, que puede parecer mucho pero que es lo que cuestan unos 150 kilómetros de vía de AVE.

El telescopio

La estructura óptica del Hubble es muy similar a las de los telescopios que tenemos en la Tierra. El sistema óptico sigue la estructura de un telescopio Ritchie-Chretien, un sistema que carece de lentes, siendo estas sustituidas por espejos curvos. El Gran Telescopio de Canarias o el telescopio de 3.5 metros de Calar Alto son ejemplos de telescopios Ritchie-Chretien.

Muy al contrario de lo que mucha gente piensa, el Hubble no es un gran telescopio si lo comparamos con los que tenemos en Tierra. El diámetro del espejo es de 2.4 metros, es decir, el diámetro de un telescopio profesional de tamaño medio. Pero el Hubble cuenta con algo muy importante: al estar orbitando la Tierra a unos 600 kilómetros de altitud, queda fuera de toda turbulencia atmosférica. Eso unido a los 54 metros de distancia focal lo hacen un instrumento extremadamente potente.

Los instrumentos

El Hubble lleva a bordo varios instrumentos que responden a siglas variadas: NICMOS, STIS, COS, FGS… Aunque los más relevantes en la época más reciente son el ACS y WFC3:

La ACS (Advanced Camera for Surveys) es, desde su instalación, la principal cámara del Hubble por sus sensores que cubren todo el espectro, incluido ultravioleta e infrarrojo cercano, además de filtros. La imagen del campo ultra profundo del Hubble fue realizada con esta cámara.

La WFC3 (Wide Field Camera 3) es la sustituta de la WFPC2 (Wide Field and Planetary Camera 2); con ella se pueden tomar imágenes de gran campo con dos canales, uno óptico y otro infrarrojo filtrados.

Las imágenes

A todos nos gusta ver las maravillas que capta el Hubble. Es como si se parase el tiempo mientras vemos los recovecos formados por nebulosas o las caprichosas formas que llegamos a observar gracias a nuestra perspectiva. Es la parte más visual y divulgativa de los cientos de publicaciones científicas que se han realizado gracias a este telescopio. Ese será su legado.

Aquí, algunas galerías de este famoso telescopio:

- The Hubble Heritage Project

- Hubble Site Gallery

- Hubble Gallery (ESA)