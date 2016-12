Una luna para la Luna: la NASA llevará un pedazo de asteroide a la órbita del satélite

Si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. La NASA se ha replanteado este refrán popular en términos astronómicos: si los asteroides no permanecen cerca de la Tierra para poder estudiarlos, ¿por qué no ir a buscar uno y colocarlo en un sitio próximo?

La agencia espacial estadounidense ha revelado recientemente nuevos detalles de ejecución de la ‘Asteroid Redirect Mission’(ARM). Se trata de la primera misión robótica que viajará al espacio en busca de un asteroide para trasladarlo a una órbita estable alrededor de la Luna. Al menos esta era una de las alternativas del plan. Ahora, los expertos han decidido que será más fácil rescatar únicamente un pedazo de roca.

Hay cuatro asteroides candidatos, aunque el elegido no se conocerá hasta una fecha cercana al lanzamiento, previsto para 2020. Una vez alcanzado el objetivo, la sonda utilizará brazos robóticos para recoger el peñasco de la superficie del meteoro. Antes de llevárselo consigo, tomará imágenes y realizará una demostración de una técnica de defensa planetaria para modificar su trayectoria.

Si todo marcha según lo esperado, la nave habrá regresado en 2025, cuando un equipo de astronautas se trasladará a la ubicación para tomar muestras y estudiar la composición y naturaleza del nuevo satélite lunar. La ARM forma parte del plan de la NASA para desarrollar las tecnologías necesarias para enviar misión tripulada a Marte en 2030.