La NASA pide que se revise el concepto de planeta: Plutón y la Luna podrían serlo

A través de un manifiesto, la NASA quiere que la máxima autoridad astronómica –la – revise el concepto de planeta y opte por otros parámetros diferentes a los actuales.

Los científicos de la agencia espacial proponen una nueva definición que incorporaría al sistema actual a cien nuevos planeta, incluido Plutón o nuestro satélite, la Luna.

El principal cambio que se apunta es que para ser planeta ningún cuerpo cósmico deba orbitar alrededor del Sol; es decir, que la clasificación estudie cómo es dicho objeto y no si mantiene una relación con una estrella.

El equipo de la NASA lo lidera Alan Stern, impulsor de la misión New Horizon, misión que puso en cuestión el hecho de se rebajara a Plutón a la categoría de planeta enano en 2006.

Será la Unión Astronómica Internacional –la mencionada UAI- la que en 2018 revise o no todas estas peticiones para reescribir lo que ahora define lo que es o no es planeta.

"Un cuerpo celeste que (a) está en órbita alrededor del Sol, (b) tiene suficiente masa para que su propia gravedad supere las fuerzas de cuerpo rígido de manera que adquiera un equilibrio hidrostático (casi esférica), y (c) haya desaparecido las inmediaciones de su órbita ".

La iniciativa de Stern tiene obviamente que ver con la misión New Horizon que desveló las recientes fotos de Plutón y su corazón pintado en su atmósfera.

"Un planeta es un cuerpo de masa sub-estelar que nunca ha sido objeto de la fusión nuclear y que tiene suficiente auto-gravitación a asumir una forma esferoidal descrita adecuadamente por un elipsoide triaxial independientemente de sus parámetros orbitales."

Una versión para dummies de esta definición sería que un planeta es cualquier objeto cósmico esférico de menor tamaño que su estrella.

Esto significaría que nuestra Luna, y otras satélites del sistema solar, como Titán, Encelado, Europa y Ganímedes, perderían la clasificación de luna y ganarían la de planeta.

¿Qué significa todo esto?

La definición que propone Stern y compañía, se queda un poco coja, pero acertadamente apunta que pequeños cuerpos atraviesan constantemente las órbitas planetarias, sin ir más lejos, los cometas.

¿Se incluirían agujeros negros, estrellas de neutrones o enanas blancas? No, porque la nueva propuesta de planeta incluye la premisa de que sea necesario sufrir fusión nuclear.

“Si se acepta la definición de planeta de Stern por la IAU, habría que incluir un cuarto apartado que apoyara una definición recursiva, algo así como: un planeta no puede orbitar otro planeta, quedando como planeta principal el de mayor masa y como satélite el de menor. Así nos quitamos la duda de si la Luna, Titán, Europa, etc. son o no planetas”, explica para TecnoXplora Antonio Pérez Verde.