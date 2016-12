Nos enseñó lo que sucede cuando lloras en el espacio, cuando te cortas las uñas o incluso cuando orinas en un entorno que escapa a las leyes de la gravedad. Además, conmovió al mundo con su versión del 'Space Oddity' de David Bowie, una auténtica oda al astronauta, convenientemente modificada para que el final fuera feliz.

Como lo fue el suyo cuando se retiró para que algún compatriota tuviera la oportunidad de viajar más allá de los confines de la Tierra, allí donde el canadiense Chris Hadfield se labró su reputación de científico enrollado, capaz de transmitirnos a todos lo que siente un inquilino de la Estación Espacial Internacional.

De vuelta a nuestro planeta, el entrañable Hadfield no deja de sorprendernos. Resulta que además de la versión de Bowie que a estas alturas todos hemos escuchado, el cosmonauta grabó en el espacio todo un repertorio de canciones que conformarán un disco que verá la luz el 9 de octubre.

'Space Sessions: Songs From A Tin Can' será el título de este LP que ya se puede reservar a través de su web oficial. También nos ha dejado un anticipo. 'Feet Up', lleno de referencias a la vida en los confines extraterrestres, será uno de los temas que incluirá la obra. Disfruta, terrícola, que la oportunidad de escuchar música grabada en el espacio no se presenta todos los días.