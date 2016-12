¿De qué está compuesto cada planeta del Sistema Solar?

Uno de los últimos hitos conseguidos por la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, la NASA, ha sido alcanzar Plutón gracias a la sonda no tripulada New Horizons. Antes ya habíamos visto Mercurio muy de cerca, la Luna e incluso Europa, una de las lunas de Júpiter donde se ha comprobado que existe agua en estado líquido en su corteza.



Pero el conocimiento de los planetas de nuestro Sistema Solar va mucho más allá de saber cómo son sus órbitas o cuándo se producirá una alineación planetaria. Los astrónomos saben cómo son los planetas y su composición interna y, aunque en muchos casos son meras hipótesis, los científicos confían en los datos que lo demuestran en mayor o menor medida.



Mercurio

Con un diámetro de casi 5.000 kilómetros, el planeta más cercano al Sol está realmente caliente. Esto hace que su núcleo esté formado, en parte, de hierro fundido. Este gran núcleo central está rodeado de un manto de silicatos y a su vez recubierto de una corteza sólida exterior.



Venus

Su diámetro es muy parecido al de la Tierra, unos 12.000 kilómetros, pero su composición es ligeramente distinta. El núcleo está formado por una mezcla de hierro y níquel líquido, rodeados de un manto rocoso y una corteza rocosa exterior.



Tierra

Es el más conocido de todos, como no podía ser de otra manera, y tiene un diámetro de 12.742 kilómetros. El núcleo de nuestro planeta tiene dos partes, una sólida y otra exterior líquida, compuestas ambas por hierro y níquel. Todo ello está rodeado por el manto inferior rocoso, seguido del manto superior y una corteza rocosa exterior que conforma los continentes. Una de las particularidades de la Tierra es la presencia de agua, como ya sabes, en gran parte de su superficie, lo que le otorga ese color azul tan característico.



Marte

El planeta rojo tiene un diámetro mucho menor que el de la Tierra, pues es de 6.779 kilómetros. Su núcleo es de hierro sólido rodeado de un núcleo más externo y líquido de sulfuro de hierro. Todo ello a su vez está rodeado de un manto semifundido y una corteza rocosa.



Júpiter

El núcleo de este planeta gigante gaseoso, de 139.822 kilómetros de diámetro, es un mix de níquel, hierro y materiales rocosos. Las siguientes capas son de hidrógeno metálico, hidrógeno líquido e hidrógeno gaseoso.



Saturno

El conocido como planeta de los anillos tiene un diámetro de 116.464 kilómetros. Su pequeño núcleo está formado por roca, hierro y níquel, rodeados de hidrógeno metálico líquido e hidrógeno gaseoso líquido. Sus famosos anillos están formados por hielo, rocas y polvo.



Urano

50.724 kilómetros tiene el séptimo planeta del Sistema Solar. Su núcleo es rocoso y está rodeado de agua, metano y amoniaco. Una fina capa de helio, hidrógeno y metano.



Neptuno

Su pequeño núcleo de hierro, roca y níquel está rodeado de agua, metano y amoniaco helados. A su vez, todo ello está recubierto de dos capas de hidrógeno, helio y metano en estado gaseoso. Su diámetro de unos 49.000 kilómetros.



Plutón

En realidad no es considerado un planeta del Sistema Solar, aunque antes sí pertenecía a esta categoría. Tiene un diámetro de unos 2.400 metros. Su núcleo es de níquel, hierro y roca que están rodeados de un manto de hielo y una corteza de agua y metano helados.