Así fue el eclipse solar del año

Sucedió cuando caía la tarde de este lunes 21 de agosto: la Luna se interpuso entre el Sol y el globo terráqueo, produciendo un eclipse que en algunos puntos de la Tierra se vio de forma completa ya que el satélite terrestre ocultó por completo los rayos del astro rey.

Eclipse solar 2017 | NASA

Fue un eclipse total únicamente en Estados Unidos, desde donde la NASA emitió un streaming en directo. De hecho, si este eclipse fue bautizado como el Gran Eclipse Americano fue porque se trata del primer eclipse total que atraviesa Estados Unidos en 26 años.

Eclipse solar 2017 | NASA

Así, entró por la costa oeste, a través del estado de Oregón, y siguió su recorrido atravesando Idaho, Wyoming, Misuri y Tennesse para abandonar el territorio norteamericano por Carolina del Sur.

Eclipse solar 2017 | NASA

No obstante, y a pesar de que desde España no se pudo contemplar un eclipse total, el fenómeno también se avistó de forma parcial, desde las 20:45 y las 21:00 horas. Habrá, eso sí, un par de condiciones respecto a nuestra ubicación para poder observar el eclipse desde nuestro país: desde la zona de Levante no se verá absolutamente nada y, en resumen, cuanto más al oeste nos situemos, mejor se podrá contemplar.

Eclipse solar 2017 | NASA

De esta forma, los mejores puntos para ver el eclipse se encuentran en Galicia, siendo Pontevedra y A Coruña las provincias desde las que más se disfrute de él. Estemos donde estemos, la mejor forma de verlo será buscando una zona despejada y alta. Con la protección ocular adecuada, la puesta solar del próximo lunes será la más especial del verano.