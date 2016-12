La sonda Dawn hace historia: logra entrar en la órbita de Ceres

"Dawn está a punto de hacer historia", así de rotundas eran las palabras de Robert Mase, director de la misión Dawn en el JPL (Jet Propulsion Laboratory) de la NASA en Pasadena. Y ya es así: a las 13:39h la sonda espacial ha entrado en la órbita de Ceres, convirtiéndose así en la primera misión en llegar a planeta enano.

La nave abandonó la Tierra en 2007 y, tras pasar dos años inestigando Vesta, emprendió su vuelo hacia Ceres, a cuya órbita ha llegado este viernes. En total, ha recorrido 4.900 millones de kilómetros hasta llegar a su destino.

Went into orbit at #Ceres at 4:39 a.m. PST today. Read all about it: http://t.co/7nKx3UmY2t Recent image: pic.twitter.com/xTogoLgfoN