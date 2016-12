Viaje a Ceres, el planeta enano que subió de estatus

Una de las preguntas que más veces se han formulado en eventos de divulgación astronómica es la de por qué Plutón ya no es un planeta, y sin embargo, nadie suele preguntar por qué Ceres ya no es un asteroide. Sin embargo, el día que Plutón bajó de categoría es el mismo en el que Ceres ascendió: 24 de agosto de 2006.



Sucedió en Praga durante la asamblea general de la IAU (Unión Astronómica Internacional) donde, como ya explicábamos, se redefinieron los requisitos que debía cumplir un planeta. Los recordamos brevemente:



- Orbitar alrededor de una estrella.

- Ser esférico o cuasi-esférico.

- Haber limpiado su órbita de planetesimales.



Sabemos que Ceres está orbitando periódicamente el Sol dando una vuelta cada 1.680 días. Sabemos también que es esférico, y así nos lo demostró el telescopio espacial Hubble con imágenes tomadas en 2003 y 2004. Y sabemos que está inmerso en el cinturón de asteroides, siendo éste el mayor cuerpo de ellos.



La única condición que incumple para ser planeta es la última, ya que al estar rodeado de asteroides, no ha limpiado su órbita de planetesimales ¿Por qué antes no era considerado planeta como Plutón? Era algo que se había planteado, pero hasta 2003-2004 no se supo con certeza que era esférico, y entre eso y el descubrimiento de una gran cantidad de TNO's -u objetos transneptunianos-, es decir, más allá de la órbita de Neptuno, se plantearon estas cuestiones en la asamblea bianual de la IAU de 2006, teniendo como resultado el que ya conocemos.



En 2003 y 2004 el Hubble tomó las que serían las mejores imágenes de Ceres, y fueron las mejores durante más de 10 años. La nueva mejor imagen se obtuvo hace muy poco tiempo: el 25 de enero de 2015. la NASA la enseñó al mundo dos días después. La sonda Dawn es la autora de esta imagen, y no será la última ni la mejor porque se está acercando cada vez más hasta que a principios de marzo haga su inserción orbital en el planeta enano para estudiarlo en profundidad.



Así que prepararos porque la aventura de Ceres y Dawn no ha hecho más que empezar. Tendremos Ceres para rato.