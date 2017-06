¿Y si la vida en Marte no es como creemos?

Desde que el hombre salió al espacio, Marte ha sido un lugar en el que se han invertido miles de millones de dólares. El objetivo siempre ha sido conocerlo y para ello, el planeta vecino ha sido visitado ya por algunas sondas espaciales. Muchos científicos creen que el planeta rojo es una buena dirección para conocer cómo sería la vida extraterrestre, tanto como para justificar unos aterrizajes muy costosos.

Sin embargo, Marte sigue sin mostrar sus cartas porque todavía no han aparecido signos de vida. Aun así, astrobiólogos continúan con la búsqueda y a medida que avanzan, los científicos se plantean nuevas preguntas. Por ejemplo, ¿podría haber un mecanismo por el que el ambiente hostil marciano destruyera todos los signos de la vida pasada o presente? ¿O tal vez es una vida tan diferente a la que conocemos que son irreconocibles para nosotros?

También se ha planteado una postura radicalmente distinta: ni hay vida ni la hubo. Sin embargo, este es un camino que se niegan a tomar los científicos que se ven obligados ser más creativos. Por ello están proponiendo nuevas estrategias de búsqueda de vida en las nuevas sondas de exploración marciana.

Buscar vida en Marte se asocia, inevitablemente, a la presencia de agua líquida ya que es esto lo que sostiene toda la vida en la Tierra. "Hay muchos indicativos de agua en Marte en el pasado, tal vez reservas de agua en el subsuelo, pero, ¿cuál es la calidad de esa agua? Tal vez sea demasiado salada para la vida”, explica Jack Farmer, geólogo de la Arizona State University.

¿Cómo buscar vida?

Farmer dice que todavía no hay un consenso general sobre la mejor manera de detectar vida en el planeta rojo. Esto se debe en gran parte al ritmo del progreso en la biotecnología, que ha logrado por ejemplo reducir un laboratorio al tamaño de un chip. Aunque lo cierto es que no importa lo sofisticado que pueda ser ese chip si la sonda no se envía al lugar correcto. "Básicamente creo que vamos a tener que tener acceso al subsuelo y buscar el registro fósil", explica Farmer.

Así las cosas, y a pesar del descubrimiento de lagos potencialmente habitables como el de este jueves, la estrategia podría pasar por buscar vida lejos de la superficie marciana.

Penelope Boston, directora del NASA Astrobiology Institute tiene ideas similares: "Dado el estado actual de Marte la mejor opción para encontrar vida es en la subsuperficie". El subsuelo, además, podría ofrecer ciertas opciones de preservación de vida pasada, es decir de fósiles, aunque sean unicelulares.

Con todo esto, la clave principal es aprender y conocer dónde están los nichos que potencialmente podrían nutrir la vida en Marte, y no sólo eso, sino analizar cómo han ido cambiando con el paso del tiempo. Eso nos indicará realmente el camino que pudo haber tenido la vida en Marte.