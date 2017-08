El bizcocho de hace más de 100 años encontrado en la Antártida es "casi" comestible

Un grupo de científicos que se encuentran en la Antártida realizando proyectos sobre ese continente han encontrado una porción de un bizcocho de frutas que podría haber pertenecido a la expedición Terra Nova. Lo llamativo de este descubrimiento es la "longevidad" del alimento, unos 100 años.

La tarta ha aparecido dentro de una lata de estaño y acero en el Cabo Adare, lugar donde se construyeron las primeras cabañas. El recipiente podría haber pertenecido al explorador y capitán de la Marina Real Británica Rober Scott, porque formaba parte de la expedición Terra Nova entre los años 1910-1913. Los investigadores habrían llegado a la conclusión de que habría pertenecido al explorador, al investigar la procedencia de la tarta. Los documentos encontrados les hacen pensar que era consumidor de este tipo de postres de la marca "Huntley & Palmers".

