Ese rayo verde que cae del cielo no es una aurora boreal: se llama Steve

Aún no se sabe el origen de lo que los científicos han bautizado como Steve. Lo que sí se sabe es que no es una aurora, puesto que aparece unos 10 o 20 grados más cerca del ecuador que éstas, ni es un rayo verde puesto que no se da ni al amanecer ni al anochecer. Este fenómeno es un arco de luz de cientos o miles de kilómetros que se alinea este-oeste y permanece en el cielo durante 20 minutos o más.

¿Por qué le han llamado Steve? Científicos de la NASA están intentando que sea el acrónimo para 'Strong Thermal Emission Velocity Enhancement', pero el origen del nombre es la versión inglesa de la película de dibujos animados 'Vecinos invasores', en la que varios animalitos se encuentran con un seto muy alto que les asusta y para no tenerle tanto miedo deciden ponerle nombre... y este nombre es 'Steve'.

De momento estas luces sólo se han detectado en primavera-verano en Inglaterra, Canadá, Alaska, el norte de Estados Unidos y Nueva Zelanda. Si quieres conocer a Steve vas a tener que ir preparando el pasaporte...