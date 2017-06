La lavadora no se traga tus calcetines, eres tú

Pones la lavadora con resignación porque, ¿quién sabe cuántos calcetines desparejados saldrán de este lavado? Y es que no ganas para calcetines, porque siempre falta alguno. Pero no te engañes, la lavadora no tiene la culpa de que los pierdas, o al menos, no siempre.

Samsung ha realizado una investigación en la que se han entrevistado a 2.000 personas aproximadamente sobre la desaparición de calcetines en sus respectivos hogares. De esta manera, se ha descubierto que hay tres motivos que influyen en la pérdida de estas pequeñas prendas. Te los contamos.

El tamaño de la casa

El primero de todos es el tamaño de la casa. Es decir, si la casa es muy grande, será más fácil que en el trayecto de la lavadora al tendedero los calcetines se caigan en cualquier rincón y luego sea difícil encontrarlos. O simplemente, dejártelos en cualquier sitio y que luego se te olvide.

El número de personas que viven en la casa

Cuantas más personas hacen la colada, más probabilidades hay de perder calcetines. Si vives solo, serás más consciente de que si se te pierde un calcetín no puedes echar la culpa al de al lado. Tú serás el único responsable, a no ser que prefieras culpar a la lavadora, que ella no se puede quejar.

Tu actitud al hacer la colada

Ya sabemos que lavar la ropa no es una tarea apasionante, pero si no te disgusta demasiado o incluso lo prefieres antes que hacer otras tareas, le prestarás más atención a los pequeños detalles. Si haces con desgana es más probable que algún que otro calcetín se extravíe. Por ejemplo, se puede caer al suelo, quedarse pegado a cualquier otra prenda y volar por el tendedero cuando la tiendes... Así que, ¡atención, por favor!